老人腰椎滑脫 「吊車技術」精準復位

▲圖1：醫師以CBT皮質骨軌跡螺釘技術，透過3公分傷口固定病患脊椎，並以新式「吊車技術」將滑脫復位。（照片提供／陳冠融）

文／陳冠融

1名72歲女性病患，長期飽受腰痛及下肢放射痛所苦，走路不到5分鐘就必須停下來休息，經X光及核磁共振檢查，診斷腰椎第4、5節明顯滑脫，合併脊椎管狹窄，壓迫神經所致。與病患溝通後，以「CBT」皮質骨軌跡螺釘技術，透過3公分傷口，有效固定脊椎，並以新式「吊車技術」將滑脫復位減輕神經壓迫（圖1）。

術後隔天即可下床活動

手術後第2天，病患感到症狀緩解，已可在病房內自行行走，術後1週回診時，她開心地表示，能夠連續行走超過30分鐘而無需休息。目前持續門診追蹤。

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脊椎滑脫是指一節脊椎骨相對於下方脊椎向前位移的狀況，常見於腰椎部位，好發於65歲以上的老年族群（圖2），主要是隨著年齡增長，脊椎韌帶鬆弛、椎間盤及關節退化導致脊椎穩定性降低。此外，長期從事重體力勞動者也屬於高風險族群。脊椎滑脫若未適當治療，可能導致持續性腰痛、下肢麻痛，甚至影響行走能力，嚴重影響患者的生活品質。

▲圖2：陳冠融醫師表示，脊椎滑脫是指一節脊椎骨相對於下方脊椎向前位移的狀況，好發於老年族群。（照片提供／陳冠融）

許多老年患者都面臨脊椎滑脫問題，過去以傳統開放式手術解決神經壓迫，但手術創傷大、恢復期長，對高齡者風險較高。中醫大新竹附醫外科部主任兼脊椎中心醫師黃祥銘率領團隊研究開發的「吊車技術」，結合CBT皮質骨軌跡螺釘，可精準復位脊椎滑脫。此手術方式僅需2-4公分切口，大幅減少組織損傷，恢復快，且螺釘提供更強固定力，患者術後隔天即可下床活動。

該創新手術方法近期已獲知名期刊《世界神經外科》（World Neurosurgery）認可刊登，得到國際期刊肯定。這項技術讓許多老年患者能夠恢復活動能力與生活品質。

本院「AI微創脊椎中心」引進最新電腦導航技術，讓醫師能在複雜的脊椎解剖結構中，更精確地放置螺釘，降低神經及血管損傷風險。不僅協助醫師更精準地執行手術，更大幅減少術中輻射暴露，對患者和醫療團隊都更加安全。

（作者為中醫大新竹附醫骨科醫師）

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