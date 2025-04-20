拒絕孩子性早熟 可找中醫來幫忙

▲以艾灸或雷射針灸下肢的穴位，可調和體內相火。（照片提供／曾雅榆、姜智釗）

文／曾雅榆、姜智釗

第一次見到陳同學，她正就讀小三下學期。當時，媽媽發現她的胸部似乎開始發育，身高增長速度突然變快，在兒童內分泌科的就診發現骨齡比實際年齡早了快一年，比較令人擔憂的是預期身高不盡理想，媽媽帶她來門診希望中醫一起幫忙。

青春期提早 可能影響最終身高

研究指出，全球兒童進入青春期年紀有提前的趨勢，這可能與身心壓力、飲食習慣、食品安全、以及環境荷爾蒙等因素相關。在台灣，若女童在8歲前或是男童在9歲前出現青春期才有的第2性徵，要擔心性早熟，得積極就醫排除潛在的病理因素。青春期提早不僅可能影響孩子的最終身高，還會干擾其同儕相處和人際關係，甚至成年後，新陳代謝或生殖系統也比較容易出問題。

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雖然在中醫典籍中沒有青春期提早或性早熟的對應病名，但透過中醫四診，陳同學的媽媽提及她容易因小事生氣，晚上還會鼻塞、打呼而睡得不安穩。因此，以疏肝、寧心、清熱、通竅為治療主軸，陸續開立丹梔逍遙散、辛夷清肺湯、清心蓮子飲、知柏地黃丸等方劑的加減，同時搭配下肢的三陰交、足三里、腎關、太溪、太衝等穴位的艾灸或雷射針灸（如圖），用來調和體內相火，減緩過早發育，改善生活品質。

陳同學與家人也調整生活習慣，包括避免攝取添加糖分的食品和飲料，拒絕過高熱量的炸物和零食，並重新規劃課業進度，不再熬夜觀看影片，確保睡眠充足。她在學校體育課認真運動，課後還開始學習喜愛的體操。同時，家裡盡量減少塑膠製的餐具、家具和文具，並挑選成分單純的清潔和沐浴用品。

經過中醫內服外治協助，加上陳同學一家積極配合，陳同學的骨齡進展趨緩，預期身高上修，體重控制得宜，體力更明顯改善！

（作者皆為桃園市蘆竹區大竹風澤中醫診所醫師）

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