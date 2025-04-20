自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

拒絕孩子性早熟 可找中醫來幫忙

2025/04/20 05:30
拒絕孩子性早熟 可找中醫來幫忙

▲以艾灸或雷射針灸下肢的穴位，可調和體內相火。（照片提供／曾雅榆、姜智釗）

文／曾雅榆、姜智釗

第一次見到陳同學，她正就讀小三下學期。當時，媽媽發現她的胸部似乎開始發育，身高增長速度突然變快，在兒童內分泌科的就診發現骨齡比實際年齡早了快一年，比較令人擔憂的是預期身高不盡理想，媽媽帶她來門診希望中醫一起幫忙。

青春期提早 可能影響最終身高

研究指出，全球兒童進入青春期年紀有提前的趨勢，這可能與身心壓力、飲食習慣、食品安全、以及環境荷爾蒙等因素相關。在台灣，若女童在8歲前或是男童在9歲前出現青春期才有的第2性徵，要擔心性早熟，得積極就醫排除潛在的病理因素。青春期提早不僅可能影響孩子的最終身高，還會干擾其同儕相處和人際關係，甚至成年後，新陳代謝或生殖系統也比較容易出問題。

雖然在中醫典籍中沒有青春期提早或性早熟的對應病名，但透過中醫四診，陳同學的媽媽提及她容易因小事生氣，晚上還會鼻塞、打呼而睡得不安穩。因此，以疏肝、寧心、清熱、通竅為治療主軸，陸續開立丹梔逍遙散、辛夷清肺湯、清心蓮子飲、知柏地黃丸等方劑的加減，同時搭配下肢的三陰交、足三里、腎關、太溪、太衝等穴位的艾灸或雷射針灸（如圖），用來調和體內相火，減緩過早發育，改善生活品質。

陳同學與家人也調整生活習慣，包括避免攝取添加糖分的食品和飲料，拒絕過高熱量的炸物和零食，並重新規劃課業進度，不再熬夜觀看影片，確保睡眠充足。她在學校體育課認真運動，課後還開始學習喜愛的體操。同時，家裡盡量減少塑膠製的餐具、家具和文具，並挑選成分單純的清潔和沐浴用品。

經過中醫內服外治協助，加上陳同學一家積極配合，陳同學的骨齡進展趨緩，預期身高上修，體重控制得宜，體力更明顯改善！

（作者皆為桃園市蘆竹區大竹風澤中醫診所醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中