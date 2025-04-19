22歲產婦突心肌梗塞 緊急心導管手術搶回一命

▲醫護人員在加護病房放置嬰兒照片，鼓勵新手媽媽。（豐原醫院提供）

記者張軒哲／台中報導

台中市22歲新手媽媽小玉（化名）2月底剖腹產下寶寶，原本沉浸在迎接新生命的喜悅中，卻在產後滿月前突感胸悶、胸痛，甚至一度呼吸困難，送往衛福部豐原醫院急診，經診斷為急性心肌梗塞，緊急進行心導管手術，並以氣管內管維持呼吸，一度命危，所幸住院2週後，順利康復出院。

孕期1-4%恐發生心血管疾病

小玉初為人母，全家沉浸增添新成員喜悅，但卻在產後突然倒下，當時送到豐原醫院急診時，急診醫師立即啟動緊急機制，心臟內科團隊迅速進行心導管手術。然而，術後病情仍不穩定，小玉被轉入加護病房密切觀察，在與死神拔河過程中，新手爸爸除了擔憂太太的病況，更還要一人照顧嬰兒，醫護人員還在病床前懸掛孩子照片，讓小玉燃起求生意志。

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為了讓孩子喝母乳，護理師們主動至加護病床旁協助臥床不便的小玉擠奶，確認產後復原情形，在加護病房觀察10天後，小玉的病情終於趨穩，轉入一般病房。最讓人動容的是，住院期間護理師們輪流充當「奶媽」，悉心照顧寶寶，確保嬰兒健康成長，維繫產後家庭功能與角色適應。

豐原醫院產嬰室護理長吳嘉玲表示，台灣約有2成產婦會罹患產後憂鬱症，生產過程歷經生活壓力事件、高危險妊娠、育兒壓力或社會支持系統不足都是造成憂鬱的相關因子。

產後6個月內應回診檢查

豐原醫院婦產科醫師張崑敏提醒，懷孕期間心臟負荷量會增加30-50%，即使無心臟病史的產婦，仍有1-4%可能發生心血管疾病，如心臟衰竭、心律不整、血管栓塞或心肌梗塞等。建議高風險妊娠產婦應在產後6個月內進行心臟超音波、周邊動脈疾病篩檢、心血管相關風險篩檢及心電圖檢查，以確保心血管健康。

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