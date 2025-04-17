遊戲中學習、生活中訓練 「早期療育」陪慢飛兒長大

▲剪紙等精細動作的訓練，能提升孩子的腦部雙側協調力與手部肌力。（照片提供／樂生醫院）

文／邱士峰

▲職能治療師在早療課程中會提供孩子足夠感覺刺激，減少孩子在課程中分心機會。（照片提供／樂生醫院）

2歲蓁蓁（化名）由奶奶帶大，好動、精神旺盛，但卻難以安靜坐在座位上、不愛聽從指令，被奶奶帶來進行早療評估。早療團隊透過多元化課程，增強蓁蓁的認知功能與專注力，經過2年半的治療，蓁蓁的行為舉止精細度顯著提升。

蓁蓁的奶奶發現，蓁蓁在家時常跑來跑去靜不下來，在幼兒園上課時不時專注力不佳，也難以安坐在椅子上聽從指令。對比鄰居同齡孩子發展程度，蓁蓁的奶奶擔心孫女發展遲緩、難以跟上小學進度，2年半前帶蓁蓁到醫院進行早療評估。

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經評估後，發現蓁蓁的粗細動作發展遲緩、感覺統合處理較弱，且認知功能需加強。職能治療團隊為蓁蓁安排跨越障礙道與平衡木的訓練，與蓁蓁一起練習改善粗動作，增加姿勢控制維持與平衡力，也在過程中提供足夠感覺刺激，減少她分心機會。並帶她進行串珠、剪紙等精細動作，提升她的腦部雙側協調力與手部肌力。

經過設計的遊戲與活動如同一道道關卡，克服挑戰能提升孩子的自信心。職能治療師在課程安排上也會以家庭為中心，引導照顧者一同學習居家訓練的技巧，學習不只侷限於每週1小時的課程。

半年後蓁蓁的奶奶發現，蓁蓁開始能夠在監督下正確穿好鞋子，並坐在座位上指認教材上正確的顏色與數字，與半年前不聽話四處跑的情況差異甚大。接受早療超過2年，現在已達能順利銜接小學課程的程度。

針對0至6歲發展遲緩兒童的早期療育，使用標準化測試工具和觀察法，評估兒童的肢體發展、認知能力、社交互動及日常生活技能發展狀況。根據評估結果，納入兒童的興趣和家庭環境與支持，為每位兒童制定個別化的職能治療計劃，並設定具體的短長期目標。

早療並非一蹴可幾，而是為慢飛兒加添羽翼，助慢飛兒在成長路上持續向前奔跑。

（作者為衛福部樂生醫院復健科職能治療師）

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