限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
嬰腸病毒重症 兒科團隊搶命
記者翁聿煌／新北報導
張小姐在懷孕36週又4天時發燒，隔天在台北慈濟醫院剖腹產下男寶寶「安安」，男嬰的狀況原本良好，第4天卻發生2次唇色發紺，兒科醫護團隊檢查後排除先天性心臟病，抽血發現白血球和血小板低下，肝功能也異常，檢查確診為新生兒「伊科11型腸病毒」感染併發重症，給予免疫球蛋白和支持性療法，1週後平安出院。
兒科部醫師吳秉昇指出，腸病毒是常見的傳染病，病毒分類多達數十種，每年流行的病毒株不同，典型症狀為疱疹性咽峽炎及手足口病，大部分的腸病毒感染為輕症，會引起重症，甚至致死的是腸病毒A71及D68型，以及嚴重的新生兒腸病毒感染。
請繼續往下閱讀...
他表示，新生兒常見的腸病毒是「伊科病毒」和「克沙奇B型病毒」2大類，傳染途徑包括生產前感染、週產期感染及產後感染3種，媽媽在生產前感染，病毒會隨著血液經過胎盤進入胎兒體內，感染2週後，母體產生的腸病毒抗體也會進入胎兒體內產生保護力，但若是在母親感染2週內就出生的寶寶，嬰兒體內就只有腸病毒而無抗體，會很快發病且病情嚴重。
週產期感染是指生產過程中，接觸到母體帶有腸病毒的血液及糞便，這也是常見的新生兒腸病毒感染途徑；產後感染是在托嬰機構與其他孩子的水平傳染，或返家後被家人傳染。
醫師夢魘：新生兒病情凶猛
吳秉昇說，「伊科11型病毒」感染新生兒引發腸病毒的重症率很高，重症的死亡率也高達2成至5成，新生兒腸病毒重症的特色是病毒性敗血症導致全身器官均受影響，出現猛爆性肝炎、心肌炎、腦炎、凝血功能異常等全身症狀，病情進展凶猛，是兒科醫師的夢魘。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應