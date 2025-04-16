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糖友不自知 足底脫皮滲血險截肢

2025/04/16 05:30
糖友不自知 足底脫皮滲血險截肢

▲蔡孟學醫師呼籲，糖尿病患者應做好足部防護，每年至少接受1次足部檢查，同時落實控制血糖，才能盡量降低風險。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

體重高達120多公斤的林姓男子，平時鮮少關心自身三高狀況，直到去年底出國洽公，隱約發現腳底痛，步行整天回到飯店才赫然發現鞋子「滲血」，脫襪後，嚇見腳底板整層皮幾乎脫落，返國就醫才發現糖化血色素高達12%（正常值在6%以下），確診是糖尿病神經病變引發的深層足部潰瘍，所幸經多管齊下治療，免於截肢。

患者回憶，一開始自行購買口服抗生素及藥膏使用，但傷口沒好轉，因壓迫傷口劇痛才趕緊掛急診，檢查發現是糖尿病神經病變引發的深層足部潰瘍，若不儘快清創，恐引起骨髓炎，甚至敗血症，屆時可能得截肢才能保命。

經抽血檢查，患者糖化血色素高達12%，身體發炎指數「CRP」更達到16mg/dL（正常值1mg/dl），顯示是高度發炎狀態，緊急安排清創手術，同時會同腎臟科醫師給予抗生素、胰島素、專用傷口乳膏及連續多次高壓氧治療後，總算順利保住雙腳，免於截肢之苦，住院近1個月後順利出院。

典型糖尿病足潰瘍 神經損傷

亞洲大學附屬醫院高壓氧中心主任蔡孟學指出，患者是典型的「糖尿病足潰瘍」患者，主要致病原因是長期血糖控制不佳，對周邊神經、血管產生損傷，又因足部受力不均導致硬繭或出現外傷的話，就有可能進一步造成傷口難以癒合、皮膚黏膜組織破損的糖尿病足潰瘍。

溫度感差、傷口不癒 應警覺

蔡孟學表示，許多糖尿病患者因沒有追蹤控制血糖，導致「神經幾乎泡在糖水裡」引起神經損傷，但因初期症狀不明顯，很容易被忽視，若出現對溫度感受變得遲鈍或肢體傷口不癒等前兆，都要特別提高警覺。

蔡孟學呼籲，糖尿病患者的足部循環比較差，且汗液中含有葡萄糖，若清潔未做好，足部的傷口會如同培養皿一般，容易孳生細菌，造成感染。如果再加上神經退化感覺遲鈍或疏忽照顧傷口，後果十分嚴重，因此患者應做好足部防護，每年至少接受1次足部檢查，同時落實控制血糖，才能盡量降低風險。

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