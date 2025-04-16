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壯年也被帶狀疱疹糾纏 醫︰打疫苗降復發風險

2025/04/16 05:30
壯年也被帶狀疱疹糾纏 醫︰打疫苗降復發風險

▲嚴重的帶狀疱疹需住院，注射抗病毒藥物治療。（照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

壯年也被帶狀疱疹糾纏 醫︰打疫苗降復發風險

▲接種帶狀疱疹疫苗是有效預防的方法之一。（照片提供／余宜叡）

40多歲的謝先生曾經罹患帶狀疱疹，當時皮膚上出現疹子，伴隨輕微疼痛。他原以為這只是1次短暫的不適，並且認為接種帶狀疱疹疫苗的建議年齡是50歲以上，因此決定等到年紀到了再說。不料，最近他感覺左眼上方異常不適，前往家醫科就診後，確診為帶狀疱疹。

醫師建議他住院接受抗病毒藥物的靜脈注射，以獲得更好的治療效果。然而，謝先生因工作繁忙無法請假住院，因此選擇服用口服抗病毒藥，並遵從醫師指示，若病情未改善就要立即住院治療。幸運的是，他的病情逐漸好轉，雖然眼皮上仍留有淡淡的疤痕，但整體恢復良好。

然而40多歲的蘇女士，她的病情發展就沒有那麼順利。她在服用口服抗病毒藥後未見改善，最後仍須住院治療，儘管病情獲得控制，但最終仍留下視力受損的後遺症。

40多歲的古先生，在發現帶狀疱疹時，因疼痛輕微，誤以為自己能像上次罹病時一樣自然痊癒。然而，隨著紅疹範圍擴大，他到了第4天才趕緊就醫，卻已錯過了發病3天內的黃金治療期。結果，他後續經歷了長達6個月的神經疼痛，嚴重影響日常生活。

目前，帶狀疱疹雖有合適的抗病毒藥物，但病情的嚴重程度與後遺症的影響，仍取決於多種因素，包括病毒發作的位置、個人體質與免疫力，以及是否及時就醫。

如果帶狀疱疹範圍較大、發生在眼睛周圍或頭皮上，或患者輕忽病情、延誤治療，就可能導致嚴重後果，例如：長期難以忍受的神經痛（需要服用特定的神經痛藥物緩解，止痛藥無效）、視神經受損導致視力下降，甚至可能引發腦膜炎影響腦部，嚴重時甚至可能致命。

預防勝於治療，接種帶狀疱疹疫苗是最有效的方法之一。許多人誤以為只有50歲以上的人才適合接種，但其實只要年滿18歲，且屬於帶狀疱疹的高風險族群，都應該考慮接種疫苗來提高保護力。例如：罹患慢性疾病（如糖尿病、心血管疾病、慢性腎病等）；生活作息不正常、壓力過大；曾經罹患帶狀疱疹。

上述3位患者在康復後的2到6個月內，皆選擇接種帶狀疱疹疫苗，因為他們親身經歷了帶狀疱疹的痛苦與風險，也深知自己屬於高風險族群，未來有可能再次復發，因此選擇預防勝於治療，以降低再度發病的風險。

（作者為員榮醫院家醫科主任暨穩糖減重門診醫師）

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