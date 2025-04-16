首例重症》網購美容針 釀肉毒桿菌中毒 自費22.6萬買「抗毒素」救命

▲羅一鈞提醒，民眾在接受肉毒桿菌毒素等醫學美容療程前，應確認為立案登記醫療院所、注射執行者為合格醫事執業登記醫事人員。（記者林惠琴攝）

記者林惠琴／台北報導

▲接受肉毒桿菌素注射要注意其安全性及合法性，以免發生中毒事件；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

疾管署昨公布首例疑似醫源性肉毒桿菌中毒重症，為北部40多歲女性網購美容針（肉毒桿菌毒素）注射，出現吞嚥困難、唾液分泌障礙，甚至呼吸困難入住加護病房，為2019年統計疑似病例以來首例重症，最後自掏腰包花22.6萬元購買肉毒桿菌抗毒素救命。

呼吸困難 插管入住加護病房

疾管署防疫醫師林詠青表示，該女3月下旬自網路平台購買肉毒桿菌毒素，並由賣家到府在額頭與臉頰注射，3日後陸續出現吞嚥困難、唾液分泌障礙、眼瞼下垂、肌肉無力及全身倦怠等症狀，就醫又發生呼吸困難，插管使用呼吸器入住加護病房，現則已轉至普通病房。雖然採檢呈陰性，但臨床症狀與流行病學調查符合肉毒桿菌中毒，列為極可能病例。

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疾管署副署長羅一鈞指出，疾管署統計2019年至今，共8例因醫療美容引發的肉毒桿菌中毒疑似案例，昨公布個案為唯一重症，也是唯一申請肉毒桿菌抗毒素治療病例，此類人為因素造成的中毒，必須自費使用，會依政府採購成本計價，成人劑量需要1瓶，現為22.6萬元，每批價格不一定，過去也曾達到26萬元；目前尚有庫存4人份，預計今年再採購12人份。

羅一鈞指出，此案賣家非藥商卻輸入藥品、非醫事人員卻執行注射行為，涉及違反「藥事法」、「醫師法」等規定，全案已由衛生局蒐集事證並向警方報案，會進行後續調查。

羅一鈞提醒，民眾在接受肉毒桿菌毒素等醫美療程前，應確認為立案登記醫療院所、注射執行者為合格醫事執業登記醫事人員、醫師能提供諮詢注射後可能出現副作用或併發症處理，並主動詢問注射製劑成分及是否有藥品許可證字號等資訊，以降低可能潛在的風險。

醫美療程 確認合格院所醫護

肉毒桿菌中毒傳染途徑，以食因型為食用遭肉毒桿菌毒素污染的食物造成為大宗；嬰兒型經常發生於不足1歲嬰兒，食入肉毒桿菌孢子增殖後產生毒素而引起；創傷型則是傷口深處受到肉毒桿菌孢子污染產生毒素中毒；其他型含注射肉毒桿菌毒素如醫美等。

注射肉毒桿菌毒素中毒可能於注射後數小時、數日或數週發病，症狀包括疲倦、視力模糊、瞳孔放大、眼瞼下垂或由上到下肢體無力等，嚴重時可能呼吸衰竭，甚至死亡。

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