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健康 > 護眼顧齒

婦人眼痛複視 竟是甲狀腺眼病變作怪

2025/04/14 05:30

▲甲狀腺眼病變複雜，需多專科合作治療，才能有效改善患者生活品質。（照片提供／彰化基督教醫院）

▲甲狀腺眼病變複雜，需多專科合作治療，才能有效改善患者生活品質。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／張丞賢

55歲張女士雙眼經常紅腫疼痛就醫，眼科醫師診斷為乾眼症，開立潤滑劑及藥膏緩解症狀。然而，她隨後出現看東西重影（複視），尤其在眼球極端轉動時更明顯。進一步檢查顯示，張女士患有與甲狀腺相關的自體免疫疾病。血液檢測發現甲狀腺功能亢進，並確診眼外肌肥厚導致複視，但尚未壓迫視神經。

眼瞼攣縮會惡化乾眼症

甲狀腺眼病變是甲狀腺自體免疫疾病，症狀與甲狀腺素高低無直接關聯，但甲狀腺抗體可能引發眼窩發炎。針對乾眼症，醫師提供潤滑劑與藥膏，避免角膜破皮及感染。此外，眼窩紅腫嚴重者需要高劑量類固醇，或輔以低劑量放射線療法，以減緩發炎。

急性發炎期後，患者可能進入組織纖維化階段，導致眼球突出、眼眶及顏面變形，需進行眼整形修復手術。眼窩減壓手術不僅能改善凸眼，還可在視神經受壓時解除壓力。運用內視鏡與導航系統執行此手術的醫院，透過內視鏡從鼻腔進入進行眼窩深部操作，避免顏面傷口且精確提升手術安全性。

雙眼複視是甲狀腺眼病另一常見問題。由於眼外肌肥厚與纖維化，患者眼球運動受限，導致兩眼無法對焦。輕度患者可透過稜鏡眼鏡矯正，但斜視角度過大者需進行眼外肌手術，放鬆緊張的肌腱以減少複視。

此外，甲狀腺眼病常導致眼瞼攣縮，使患者閉眼困難，進一步惡化乾眼症並損傷角膜，同時也因「眼神兇惡」造成心理負擔。眼瞼攣縮矯正手術除解決功能性問題，也有美容效果。上眼瞼攣縮可藉調整苗勒氏肌及提眼肌矯正，下眼瞼攣縮則需更複雜的軟骨或硬顎移植來提升眼瞼。

甲狀腺眼病變是涉及內分泌、免疫、眼科及整形外科的複雜疾病，需多專科合作提供患者全方位的治療方案，才能有效改善其生活品質。

（作者為彰化基督教醫院眼科部部長）

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