壓力山大「火氣痘」上身 中西醫合體迎戰

▲火氣痘可從皮膚保養、飲食選擇等多方面著手改善；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／方宇心）

文／方宇心

台灣天氣濕熱，加上飲食西化，許多人都有痘痘的經驗。不過，痘痘不只跟濕熱有關，跟情緒也有關。方宇心醫師表示，門診經驗，10個痘痘患者中有8個會出現情緒不好、壓力大的困擾。對此整理了西醫護膚以及中醫體質調養，包涵溫和清潔、食物選擇、皮膚保養、中藥茶飲、穴位按摩。

西醫外治抗炎 中醫茶飲按穴內調

◎溫和清潔

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溫和不過度去油的洗面乳，pH值弱酸性到中性，洗臉水溫約25-30度，一天早晚各1次清潔即可。若臉非常油可再加洗1次。

◎食物選擇

●幫助穩定情緒的食物：富含維生素B6（燕麥、堅果、雞胸肉）、富含鎂的食物（腰果、南瓜籽） 。

●抗發炎的食物：堅果（核桃、杏仁）、薑黃、黑巧克力85%以上、富含鋅的食物（南瓜籽、牡蠣）、富含Omega-3的魚類（鮭魚、鯖魚）。

●避免：酒精類、高濃度咖啡因、高糖、高油食物。

◎皮膚保養

可選擇修護抗炎成分，包含積雪草、B5、洋甘菊、甘草。保養不用多，1-2道即可，真的很容易出油者可不用乳霜狀產品。

◎中藥茶飲

●玫瑰花陳皮茶，可疏肝解鬱，理氣健脾。

材料及作法乾玫瑰花3-5朵、陳皮3-5克，300-400c.c.熱水（約90-95度）燜泡5-10分鐘即可飲用。

●玫瑰麥冬枸杞茶，可疏肝解鬱、養陰潤燥。

材料及做法：乾玫瑰花3-5朵、麥冬5克、枸杞5-8顆，300-400c.c.熱水（約90-95度）燜泡5-10分鐘即可飲用。若感覺較淡，也可小火煮5分鐘增添濃度。

◎穴位按摩

每次按壓3-5秒再放鬆，重複1-2分鐘，左右交替進行。

●太衝穴：位於足背，在第一、第二蹠骨之間的凹陷處。

功效：疏肝解鬱。

●合谷穴：位於手背，拇指與食指肌肉隆起最高處的中間（虎口位置）。

功效：疏風清熱調和氣血。

情緒會影響皮膚狀態，外治更要內調，才能有健康好膚質，遠離「火氣痘」。

（作者為中山璀璨診所、亮晴皮膚科診所醫師）

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