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壓力山大「火氣痘」上身 中西醫合體迎戰
文／方宇心
台灣天氣濕熱，加上飲食西化，許多人都有痘痘的經驗。不過，痘痘不只跟濕熱有關，跟情緒也有關。方宇心醫師表示，門診經驗，10個痘痘患者中有8個會出現情緒不好、壓力大的困擾。對此整理了西醫護膚以及中醫體質調養，包涵溫和清潔、食物選擇、皮膚保養、中藥茶飲、穴位按摩。
西醫外治抗炎 中醫茶飲按穴內調
◎溫和清潔
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溫和不過度去油的洗面乳，pH值弱酸性到中性，洗臉水溫約25-30度，一天早晚各1次清潔即可。若臉非常油可再加洗1次。
◎食物選擇
●幫助穩定情緒的食物：富含維生素B6（燕麥、堅果、雞胸肉）、富含鎂的食物（腰果、南瓜籽） 。
●抗發炎的食物：堅果（核桃、杏仁）、薑黃、黑巧克力85%以上、富含鋅的食物（南瓜籽、牡蠣）、富含Omega-3的魚類（鮭魚、鯖魚）。
●避免：酒精類、高濃度咖啡因、高糖、高油食物。
◎皮膚保養
可選擇修護抗炎成分，包含積雪草、B5、洋甘菊、甘草。保養不用多，1-2道即可，真的很容易出油者可不用乳霜狀產品。
◎中藥茶飲
●玫瑰花陳皮茶，可疏肝解鬱，理氣健脾。
材料及作法乾玫瑰花3-5朵、陳皮3-5克，300-400c.c.熱水（約90-95度）燜泡5-10分鐘即可飲用。
●玫瑰麥冬枸杞茶，可疏肝解鬱、養陰潤燥。
材料及做法：乾玫瑰花3-5朵、麥冬5克、枸杞5-8顆，300-400c.c.熱水（約90-95度）燜泡5-10分鐘即可飲用。若感覺較淡，也可小火煮5分鐘增添濃度。
◎穴位按摩
每次按壓3-5秒再放鬆，重複1-2分鐘，左右交替進行。
●太衝穴：位於足背，在第一、第二蹠骨之間的凹陷處。
功效：疏肝解鬱。
●合谷穴：位於手背，拇指與食指肌肉隆起最高處的中間（虎口位置）。
功效：疏風清熱調和氣血。
情緒會影響皮膚狀態，外治更要內調，才能有健康好膚質，遠離「火氣痘」。
（作者為中山璀璨診所、亮晴皮膚科診所醫師）
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