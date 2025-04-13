自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

壓力山大「火氣痘」上身 中西醫合體迎戰

2025/04/13 05:30

▲火氣痘可從皮膚保養、飲食選擇等多方面著手改善；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／方宇心）

▲火氣痘可從皮膚保養、飲食選擇等多方面著手改善；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／方宇心）

文／方宇心

台灣天氣濕熱，加上飲食西化，許多人都有痘痘的經驗。不過，痘痘不只跟濕熱有關，跟情緒也有關。方宇心醫師表示，門診經驗，10個痘痘患者中有8個會出現情緒不好、壓力大的困擾。對此整理了西醫護膚以及中醫體質調養，包涵溫和清潔、食物選擇、皮膚保養、中藥茶飲、穴位按摩。

西醫外治抗炎 中醫茶飲按穴內調

◎溫和清潔

溫和不過度去油的洗面乳，pH值弱酸性到中性，洗臉水溫約25-30度，一天早晚各1次清潔即可。若臉非常油可再加洗1次。

◎食物選擇

●幫助穩定情緒的食物：富含維生素B6（燕麥、堅果、雞胸肉）、富含鎂的食物（腰果、南瓜籽） 。

●抗發炎的食物：堅果（核桃、杏仁）、薑黃、黑巧克力85%以上、富含鋅的食物（南瓜籽、牡蠣）、富含Omega-3的魚類（鮭魚、鯖魚）。

●避免：酒精類、高濃度咖啡因、高糖、高油食物。

◎皮膚保養

可選擇修護抗炎成分，包含積雪草、B5、洋甘菊、甘草。保養不用多，1-2道即可，真的很容易出油者可不用乳霜狀產品。

◎中藥茶飲

●玫瑰花陳皮茶，可疏肝解鬱，理氣健脾。

材料及作法乾玫瑰花3-5朵、陳皮3-5克，300-400c.c.熱水（約90-95度）燜泡5-10分鐘即可飲用。

●玫瑰麥冬枸杞茶，可疏肝解鬱、養陰潤燥。

材料及做法：乾玫瑰花3-5朵、麥冬5克、枸杞5-8顆，300-400c.c.熱水（約90-95度）燜泡5-10分鐘即可飲用。若感覺較淡，也可小火煮5分鐘增添濃度。

◎穴位按摩

每次按壓3-5秒再放鬆，重複1-2分鐘，左右交替進行。

●太衝穴：位於足背，在第一、第二蹠骨之間的凹陷處。

功效：疏肝解鬱。

●合谷穴：位於手背，拇指與食指肌肉隆起最高處的中間（虎口位置）。

功效：疏風清熱調和氣血。

情緒會影響皮膚狀態，外治更要內調，才能有健康好膚質，遠離「火氣痘」。

（作者為中山璀璨診所、亮晴皮膚科診所醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中