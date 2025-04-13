清除國病 B、C肝篩檢擬放寬至40歲 國健署：逾百萬人受惠

▲截至今年3月，已有超過700萬人完成篩檢，肝癌發生率也逐年下降。 （資料照）

記者邱芷柔／台北報導

▲肝癌長年高居台灣癌症死因第二位，擴大篩檢有助於及早揪出高風險族群，及早治療。（照片來源：shutterstock）

世界衛生組織（WHO）設定目標，要在2030年前消除病毒性肝炎。雖然台灣不是會員國，但仍積極與國際接軌，國民健康署長吳昭軍昨透露，國健署正研擬將現行45至70歲的B、C型肝炎篩檢對象，提前至40歲，預計投入約3億元、超過100萬人受惠，力拚今年7月上路。

力拚7月上路

國健署自2020年起擴大提供45至79歲民眾（原住民40歲起）終身一次免費B、C肝篩檢，去年更將醫院篩檢補助提高至370元，並加碼提供醫院C肝抗體陽性者成功轉介的獎勵，強化診斷與追蹤。截至今年3月，已有超過700萬人完成篩檢，肝癌發生率也逐年下降。根據2022年癌症登記資料，肝癌發生率已降至23.7%，排名落在乳癌、肺癌、攝護腺癌和大腸癌之後。

請繼續往下閱讀...

肝癌發生率已降至23.7%

WHO針對C肝消除訂有多項指標，細分為「計畫性目標」與「影響性目標」。計畫性目標著重行動成果，包括C肝診斷率達90%以上、治療率達80%以上，並強化預防傳播措施，如提升醫療注射與輸血的安全性、降低靜脈注射藥癮者的感染風險。影響性目標則著重結果，要求感染C肝後引發的肝癌和失代償性肝硬化死亡率下降，若難以直接達成，也可用降低B型和C型肝炎相關肝癌發生率作為替代目標。

C肝清除達標 已申請國際認證

吳昭軍指出，台灣C肝清除進度順利，去年已有國際專家來台實地審查，整體表現符合標準，預計今年就能達標，並已正式向國際組織申請清除認證。不過B肝清除仍有努力空間，盼透過擴大篩檢，揪出高風險族群。

台灣是全球第一個推動新生兒B肝疫苗接種的國家。高雄長庚紀念醫院胃腸肝膽科醫師盧勝男指出，肝癌長年高居台灣癌症死因第二位，有8成肝癌病例與B、C型肝炎感染有關，尤其1986年以前出生者普遍未接種B肝疫苗，感染風險偏高，因此擴大篩檢有助於及早揪出高風險族群，及早治療。

吳昭軍說，這次擴大篩檢，鎖定的是1986年前出生、未接種B肝疫苗者，不必再等到45歲才篩檢。相關作業須跨單位調整，目前正積極進行，目標是今年7月1日上路。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法