健康網》指甲快掉就要拔指甲？ 急診醫解答2標準

急診醫師拔指甲的標準是撕裂或是血腫是否大於50%；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕素有「滿清十大酷刑」的拔指甲，光聽到就會令人背脊一涼。急診醫師翁梓華表示，急診醫師拔指甲的標準是撕裂或是血腫是否大於50%，原因有2：大範圍甲床受傷會直接影響到指甲健康、疼痛感難以控制。

翁梓華在臉書專頁「急診柯南．翁梓華醫師」發文分享，偶爾在診間碰到穿著時尚的OL手指滴血，滿臉驚恐地問「指甲快掉了，是不是要拔指甲？」最常見的原因是美甲過長或是有額外水鑽裝飾勾到，導致指甲被掀起或是指甲瘀血。如果「撕裂」或是「血腫」大於50%的甲床，就會建議要拔指甲，原因如下：

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●大範圍甲床受傷會直接影響到指甲健康：實證醫學指出，撕裂或是血腫大於50%的個案，超過半數以上會伴隨指甲床的撕裂傷，如果不移除指甲，日後可能會有指甲長不好、指甲床壞死或是感染等問題產生。

●疼痛感難以控制：甲床具有豐富的微血管以及神經系統，如果指甲分離範圍過大，只要受損的指甲稍微受到外力移動，就會刺激到甲床導致劇烈疼痛，如果不移除，會嚴重影響到個案的生活品質。

未達標準但好痛 指甲下血腫環鑽術緩解

翁梓華提到，部分的個案，雖然指甲鈍傷或撕裂傷未達50%，但其所伴隨的指甲下血腫仍會持續刺激甲床的神經導致極度疼痛，這時候會建議使用「指甲下血腫環鑽術」，用粗針頭在指甲瘀血處進行鑽孔至甲床，讓瘀血能從孔洞中流出，當血腫不再對甲床產生壓迫多數疼痛感會大幅減少，但這種方法有以下兩點限制：

●48小時內要執行：由於指甲下血腫環鑽術僅限於尚未凝固的血液，因此在48小時內進行指甲下血腫環鑽術才能移除血腫。

●有做光療的指甲可能無法用：由於目前許多女性做指甲時會搭配「光療」讓指甲硬化，這時候針頭可能鑽不動，也就無法使用上述方法移除血腫，如果真的疼痛無法控制，還是會建議進行指甲移除。

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