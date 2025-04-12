輕熟女2年5度腎結石 副甲狀腺亢進惹禍

▲朱朗軒醫師指患者因副甲狀腺亢進導致鈣質代謝失衡，兩顆腎臟沉積大量小石頭宛如「滿天星」。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

1名40歲婦人2年內5度腎結石，雙側腎臟塞滿小石頭，宛如「滿天星」，痛到得接受碎石手術，苦不堪言，進一步檢查竟發現是罹患副甲狀腺機能亢進，體內代謝鈣質的機能失控，才會導致雙腎沉積大量結石，在切除副甲狀腺後，終於擺脫反覆腎結石的痛苦。

部立台中醫院泌尿科主任朱朗軒指出，腎結石的常見原因是家族遺傳、代謝疾病，以及水分攝取太少，而人體鈣質代謝主要由副甲狀腺調控。當副甲狀腺亢進，鈣質代謝就會出問題，反覆出現腎結石，臨床上遇到反覆性腎結石患者，就會懷疑是副甲狀腺異常，但副甲狀腺亢進，併發腎結石的案例並不常見。

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超標3倍 導致體內鈣質代謝異常

朱朗軒說，這名婦人是上班族，去年5月是她第5度腎結石，腰痛就醫，接受碎石手術，當時覺得患者出現腎結石太頻繁，病況有異，安排抽血檢查，檢出副甲狀腺指數高出正常人的3倍以上。

婦人做斷層掃描檢查，更發現她的雙腎塞滿小石頭，影像中雙腎內宛如「滿天星」，因此確診是副甲狀腺亢進，導致體內鈣質代謝異常，才會在過去2年內，每3-6個月就出現嚴重腎結石，腰痛難忍。

朱朗軒補充說，如果反覆出現腎結石，可能是尿酸過高、甲狀腺機能亢進、副甲狀腺機能亢進、及副甲狀腺腫瘤，曾遇過1名患者也是每3-6個月就出現腎結石做碎石手術，後來發現是副甲狀腺腫瘤，手術切除副甲狀腺後追蹤至今，1年未再發病。

台灣腎結石發生率約1/10，朱朗軒提醒，飲水量多寡也是造成體內結石的原因，民眾應每天飲水1500到2000c.c.，若是夏季經常運動，或暴露陽光下工作，流汗較多，建議要增加飲水量，喝到2000到3000c.c.的水，避免體內水分過少，造成尿酸沉積成結石。

▲朱朗軒醫師指出，婦人2年5度腎結石，雙腎塞滿小石頭，宛如「滿天星」（紅圈處）。（記者蔡淑媛翻攝）

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