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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

女臉歪下巴斜 罕見顱顏面骨「骨軟骨瘤」作祟

2025/04/12 05:30

▲顳顎關節疾病必要時可透過手術治療恢復健康。 （林口長庚醫院提供）

▲顳顎關節疾病必要時可透過手術治療恢復健康。 （林口長庚醫院提供）

記者林惠琴／台北報導

1名40歲女性苦惱下巴逐漸歪斜，顏面變得不對稱，影響咬合功能，自信心也受損，就醫檢查發現，竟是右側顳顎關節髁頭腫瘤導致，所幸在接受腫瘤切除及人工顳顎關節置換手術，並結合正顎手術後，終於改善問題，回到正常生活。

林口長庚醫院口腔顎面外科主任林彥宏表示，造成這位患者下顎骨歪斜的原因為骨軟骨瘤，是生長緩慢的良性腫瘤，常見於身體長骨，發生於顱顏面骨的機率則僅約0.6%。由於腫瘤生長緩慢，病人多在病程發展數年後，因咬合異常或顎骨歪斜，影響進食和容貌，才來就醫檢查，此時腫瘤體積通常已較大，切除後往往需同步進行顳顎關節重建。

長在顱顏面骨機率僅0.6%

林彥宏指出，以往病患大多考慮自體肋骨進行重建，但需額外取骨傷口，且術後可能出現肋骨吸收，增加術後不確定性。不過，若使用人工顳顎關節植入物，不需額外取骨傷口，且術後效果更為穩定。

林彥宏說明，人工顳顎關節植入物主要適用於顳顎關節髁頭嚴重損傷，無法恢復正常咬合功能的患者，例如曾接受保守或手術治療後仍無改善的末期退化性關節炎患者、顳顎關節反覆骨性沾黏導致張口受限患者、不可修復的顳顎關節髁頭骨折患者、曾經接受顳顎關節自體骨重建失敗患者、大範圍切除顳顎關節腫瘤患者、先天性髁頭發育不良導致咬合不正及顎骨畸形患者等。

針對上述女性個案，醫療團隊術前利用數位模擬規劃，以3D列印技術導引手術進行。林彥宏解釋，由於腫瘤的切除是透過耳前切口進入，因此術中需特別注意顏面神經的位置，以降低神經損傷風險，加上患者先前曾於其他醫院接受顳顎關節腫瘤切除手術，導致手術區域組織嚴重沾黏更增挑戰，但術程一切順利，術後病人恢復情況良好。

林彥宏提醒，若發現顏面出現歪斜或不對稱，或咬合突然漸進式改變，建議至醫院檢查評估顳顎關節狀況，必要時可透過手術治療恢復健康。

▲術後患者的咬合不正問題明顯改善。（林口長庚醫院提供）

▲術後患者的咬合不正問題明顯改善。（林口長庚醫院提供）

▲術前利用數位模擬替病患精準定位正顎手術計畫、腫瘤切除範圍（紅色區域）與人工顳顎關節固定位置（白色區域）。（林口長庚醫院提供）

▲術前利用數位模擬替病患精準定位正顎手術計畫、腫瘤切除範圍（紅色區域）與人工顳顎關節固定位置（白色區域）。（林口長庚醫院提供）

▲電腦斷層影像可見患者上下顎歪斜與顏面不對稱，在手術後獲得明顯改善。（林口長庚醫院提供）

▲電腦斷層影像可見患者上下顎歪斜與顏面不對稱，在手術後獲得明顯改善。（林口長庚醫院提供）

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