一葉草泡水降血糖？ 中醫籲注意健康風險

▲許多民眾聽聞一葉草具有降血糖、清熱解毒等功效，便自行採摘並泡水飲用。（資料照）

記者林惠琴／台北報導

1名網友日前分享在河濱公園慢跑遇到一名婦人在拔「一葉草」，並聲稱1斤可賣1000元，原來一葉草又稱為「草王」，外傳夏季甚至1斤上看4000元。不過，中醫師周宗翰提醒，「藥食同源」不代表所有草藥都適合日常大量攝取，有些民眾服用一葉草後出現腸胃不適，慢性病患者更要注意藥物交互作用風險。

頤鳴堂中醫診所主治醫師周宗翰表示，許多民眾聽聞一葉草具有降血糖、清熱解毒等功效，便自行採摘並泡水飲用，甚至當作日常保健食品，但這種作法存在極大健康風險。

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若長期、過量服用 恐對肝腎造成負擔

周宗翰指出，「藥食同源」不代表所有草藥都適合日常大量攝取，雖然一葉草具有一定的藥用價值，其作用機制卻尚未完全被科學驗證，若長期、過量服用，可能對肝臟、腎臟造成負擔，甚至導致藥物性肝炎或腎功能受損。

周宗翰提到，有些民眾服用一葉草後，出現腹瀉、腹痛、噁心等症狀，可能與個人體質、劑量過高或植物內含的活性成分有關，尤其脾胃虛寒或腸胃敏感者更應謹慎使用，以免加重不適症狀。

藥物交互作用也要注意！周宗翰指出，正在服用降血糖藥的患者，同時食用一葉草可能導致低血糖昏迷，嚴重恐危及生命；若服用降血壓藥時也食用一葉草，可能導致血壓過低，增加暈厥與跌倒風險。

此外，周宗翰說明，野外生長的一葉草可能受到環境污染，有害物質恐殘留植物體內，民眾直接服用，不排除導致慢性中毒。

周宗翰並提到，某些菊科植物與一葉草外形相似，但含有毒成分，自行採摘草藥若辨識不足具有一定危險性，提醒民眾應經中醫師評估、由中醫診所提供合格藥材，以免導致不必要的健康風險。

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