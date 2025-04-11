11歲童高燒咳嗽 確診會走路的肺炎

▲吳秉昇醫師看診中；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

▲經治療後，肺部積水明顯減少（紅圈處）。（台北慈濟醫院提供）

11歲的許小弟因為發高燒4天、咳嗽等不適，到住家附近的診所看診後仍未好轉，還出現胸悶、活動力及食慾下降等症狀，到大醫院檢查後，因黴漿菌急性抗體呈陽性，確診是被稱為「會走路的肺炎」的黴漿菌肺炎而住院治療，施用抗生素後，許小弟逐漸退燒，1週後平安出院。

▲影像顯示，肺炎擴散及肋膜積水（紅圈處）。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院小兒感染科醫師吳秉昇指出，黴漿菌是社區常見的致病菌之一，因經常侵犯肺部而導致黴漿菌肺炎，主要是透過飛沫傳播，潛伏期通常約2-3週，高峰流行期約在夏、秋兩季，由於台灣四季不分明，一年四季皆有感染的可能，在後疫情時代，黴漿菌肺炎病例有增加趨勢，可能與免疫負債有關。

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黴漿菌肺炎恐併發腦炎 不可輕忽

他說，黴漿菌肺炎通常好發於5歲以上的幼童及青少年，初期以咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀表現，接下來會有胸痛及呼吸喘，由於症狀與一般肺炎病菌、流感及新冠病毒相似，不容易辨別，需要藉由聽診、抗體篩檢或核酸檢測確認，並配合胸部影像學檢查，由於症狀通常輕微，所以被稱作「會走路的肺炎」，但也不能輕忽，若未及時診治，除了造成肺部感染及氣喘惡化外，也可能引發免疫反應，出現蕁麻疹、多型性紅斑、口腔及眼結膜潰瘍，甚至併發腦炎，不可不慎。

吳秉昇表示，黴漿菌肺炎以抗生素治療為主，過往多半使用紅黴素，但衛生福利部疾管署《感染控制雜誌》研究指出，台灣兒童感染的黴漿菌已對紅黴素產生6成以上的抗藥性，必須改以其他抗生素治療，例如四環黴素或喹諾酮類抗生素治療。醫師開立抗生素藥物會考量病患年齡與臨床症狀的嚴重度，家長應遵從醫囑，按醫院處方開立的劑量與時間讓孩童服用。

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