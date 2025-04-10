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泡泡尿全身水腫 排糖藥救援

2025/04/10 05:30
泡泡尿全身水腫 排糖藥救援

▲糖尿病的治療已不再是單純降血糖而已，更必須加強心腎等器官的保護；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王子源

泡泡尿全身水腫 排糖藥救援

▲新型口服排糖藥物不僅可治療糖尿病，對於心腎器官也有顯著助益。（照片提供／王子源）

80歲陳姓老翁有多年「三高」疾病，日前因全身水腫就醫，先安排抽血及小便檢查，診斷為糖尿病腎病變合併腎病變症侯群，評估後，給予排糖藥（SGLT2抑制劑）及利尿劑，2週後全身水腫消失，白蛋白尿指數也大幅下降，也遠離洗腎風險。

患者自述有糖尿病30年，此外也有多年的高血壓及高血脂病史，目前打胰島素控制血糖，糖化血色素控制在7.5-7.9%，高血壓及高血脂也都有定期服藥。

但這2個月來，雙腳突然開始水腫，接者雙手及臉也都水腫，而且小便也變少，之前曾到醫院治療，醫師說水腫是小便蛋白尿太多，血中白蛋白低所造成的，當時僅給予利尿劑，服藥後水腫只是稍微改善，後續也曾看過中醫，但全身依舊水腫，而且小便少、泡泡很多，經朋友介紹，轉診來新陳代謝科門診 。

糖尿病腎病變 尿液嚴重蛋白尿

經抽血及尿液檢查顯示，果飯前血糖174，血中肌酸酐Cr 1.6（正常 0.7-1/3），腎絲球過濾率GFR 42（正常〉60），白蛋白2.0（正常3.5-5.7），驗尿更顯示有嚴重的白蛋白尿7384（正常〈30），診斷為第3期糖尿病腎病變合併腎病變症候群，當下除了給予利尿劑外，決定再加上排糖藥。

陳姓老翁2週後回診，患者全身水腫明顯消失，3個月後小便白蛋白尿也降至2526，最近1次回診，小便白蛋白尿還降至82，而肌酸酐為1.4，病情十分穩定，不再水腫，也脫離洗腎風險。

目前國內約有220萬名糖尿病患者，每年近萬人因糖尿病相關併發症而死亡，而糖尿病腎病變更是造成洗腎及死亡的最大原因，以往治療糖尿病腎病變為主要為低蛋白飲食，積極控制血糖、血壓及血脂，但還是有不少糖友會進展到尿毒症而必須終身洗腎。

新型降血糖藥 還能護心腎器官

陳姓老翁服用的新型的降血糖藥，可抑制腎臟對葡萄糖的再吸收，讓多餘糖分隨尿液排出體外，除了控糖成效良好外，還能降低3-4成心血管事件死亡風險，因心臟衰竭導致住院的機率及保護腎臟，預防延緩腎臟惡化的效果。

提醒糖友，目前糖尿病的治療已不再是單純降血糖而已，更必須加強心腎等器官的保護，如果要了解自己是否適合排糖藥的使用及服排糖藥的注意事項，可以到新陳代謝科諮詢。

（作者為亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師、中國附醫內分泌科主任）

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