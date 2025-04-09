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1天血便10幾次 潰瘍性結腸炎作祟
記者湯世名／彰化報導
58歲陳姓婦人15年來深受腹瀉、腹痛、血便所苦，尤其近幾個月嚴重到夜不成眠、1天跑10多次廁所，甚至常常滲漏糞水，讓她苦不堪言，經彰化基督教醫院確診為潰瘍性結腸炎，以進階藥物治療1個半月後，成功戰勝腸炎，大幅改善生活品質，更可以安心陪兒娶媳婦。
陳姓婦人自30多歲起就深受腹瀉、腹痛及血便所苦，長期使用類固醇及消炎止痛等藥物做症狀治療，但卻因為工作、家庭忙碌，加上自恃年輕、可以忍，因此輕忽病症未到大醫院就診，也放任發作頻率越來越高、症狀越來越嚴重。
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去年9月開始，陳婦持續腹痛、1天跑10幾次廁所腹瀉且嚴重血便導致貧血，加上常常因來不及到廁所而失禁，生活品質大受影響，令她擔心無法好好參加兒子的婚禮，因此決定到彰基就醫。
進階藥物治療解腹痛
收治陳婦的胃腸肝膽科醫師顏旭亨指出，陳婦確診為急性嚴重的潰瘍性結腸炎，由於她長期使用類固醇治療，對高劑量類固醇反應不佳，因此改採進階藥物治療。經過45天治療後，陳婦順利擺脫對類固醇依賴，並成功達到無類固醇下的症狀緩解。
排便從液狀逐漸成型
陳婦回憶第1次施打藥物後，血便次數從1天超過10次減少至7次，腹痛也逐漸緩解。隨著陸續治療，她的排便次數減少至4至5次，糞便也從液狀逐漸成型，生活品質大幅提升，也順利陪伴新人走紅毯圓夢。
顏旭亨說，潰瘍性結腸炎常見的症狀包括腹瀉、糞便帶有血與黏液、直腸出血或排便急迫感，是慢性發炎性腸道疾病的1種，且為環境與遺傳因素之間相互作用所引起。目前台灣約有4000人罹患此病，男性略多於女性，好發於青壯年族群。
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