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正妹臉紅腫羞見人 原來是「玫瑰斑」上身

2025/04/09 05:30
正妹臉紅腫羞見人 原來是「玫瑰斑」上身

▲民眾若臉上出現「玫瑰斑」，有時跟蠕型蟎蟲增生有關。（記者陳建志翻攝）

記者陳建志／台中報導

正妹臉紅腫羞見人 原來是「玫瑰斑」上身

▲沈冠宇醫師提醒「玫瑰斑」患者，溫和清潔、適度保濕與多重防曬措施十分重要，並應避免使用過度刺激的保養品與化妝品；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者陳建志攝）

26歲小茹（化名）畢業後擔任業務員，為了爭取好業績，每天都專注精緻妝容，維持最佳狀態，但因壓力大、愛吃辛辣食物，近來臉頰開始出現嚴重玫瑰斑（俗稱酒糟肌），不僅肌膚變得乾燥、腫脹，卸妝後皮膚毛孔明顯粗大，讓她連出門都沒有勇氣，所幸就醫後，醫師建議內服、外用治療，讓她重新找回好膚質。

正妹臉紅腫羞見人 原來是「玫瑰斑」上身

▲台中女業務員因壓力大出現「玫瑰斑」（左），經內服和外用藥物治療，皮膚出現明顯改善（右）。（記者陳建志翻攝）

內服外用治療 恢復好膚質

亞洲大學附屬醫院皮膚科醫師沈冠宇指出，患者到診時情緒低落，自述一開始只是皮膚容易泛紅，特別是在鼻翼、臉頰兩側，甚至伴隨輕微的灼熱感，原以為只是敏感膚質的常見問題，但泛紅範圍卻持續擴大，肌膚變得乾燥且不時出現腫脹與丘疹，到了後期，甚至連不上妝都能明顯看到皮膚毛孔明顯粗大。

避免使用過度刺激化妝品

沈冠宇表示，經檢視患者膚況後，判斷罹患「玫瑰斑」，是1種慢性發炎性皮膚疾病，病理機轉複雜，涉及免疫及神經血管層面的失調、相關基因因素及誘發因子等，容易被誤診為青春痘、脂漏性皮膚炎或濕疹，誘發原因可能是受到化妝品刺激、雷射治療的光熱反應、悶熱環境、日曬、辛辣飲食、運動或情緒壓力等因素影響，部分頑固型玫瑰斑甚至與蠕形蟎蟲增生有關。

沈冠宇指出，玫瑰斑可分為丘疹膿皰型、紅斑血管擴張型、鼻瘤型（酒糟鼻）及眼部型等，各有不同的治療方式，但治療過程應循序漸進，首選外用藥物如metronidazole藥膏，或考慮非類固醇藥膏與杜鵑花酸等，萬一症狀嚴重，也可使用口服藥物，或根據病情考慮低劑量口服A酸與降血壓藥物。

沈冠宇也提醒患者，溫和清潔、適度保濕與多重防曬措施十分重要，應避免使用過度刺激的保養品與化妝品，盡量以成分簡單、無香料的護膚產品為優先，並遠離惡化玫瑰斑的環境，如高溫、烈日、極端冷熱溫差與劇烈情緒波動，並避免過早接受醫美光電治療，或使用美白產品，應在病情穩定後，再與醫師討論適當療程。

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