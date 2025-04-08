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產後腰痛 中醫幫大忙
文／李恩育
小芳（化名）產後飽受腰痛困擾，這種疼痛是一種深層、持久的痛感。每當她長時間哺乳或久坐，腰部的疼痛便加劇，彷彿腰椎和肌肉被不自然地拉扯。腰部的沉重負擔讓她難以忍受，甚至夜晚休息時，也因疼痛而輾轉難眠。
中醫認為，產後腰痛與「腎」息息相關，分娩過程中，女性腎氣受損，若未完全恢復時又受寒邪侵襲，便容易引發腰痛。
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分娩過程腎氣受損
產後女性體質常屬「多虛多瘀」，此時正是調理身體的黃金期。透過中醫階段性調補，可幫助恢復元氣，減輕腰痛。常見的中藥如黃耆、杜仲和枸杞等，具有補腎、活血化瘀的功效，不僅能增強腰部力量，還能促進氣血循環，減輕不適。
許多媽媽擔心藥物影響乳汁，因此選擇忍受疼痛。中醫提供了多種非藥物療法，如針灸、推拿和正骨手法，能有效緩解腰痛。針灸可顯著減輕疼痛，搭配推拿與正骨調理，更能改善脊椎與骨盆功能，降低疼痛復發率。
針灸、推拿可緩解
◎日常保健3步驟：姿勢調整+穴道按壓+產後運動
●注意姿勢
正確的姿勢是減輕腰痛的關鍵。無論是站立、坐姿還是抱寶寶，都應保持脊椎自然曲線。哺乳時可使用靠墊支撐腰部，避免使用低矮椅子，以減輕腰部壓力。
●穴道按壓
透過穴道按摩可舒緩腰部不適。建議輕柔按壓以下穴位：
1.後谿穴（手掌小指側）：舒緩背部僵硬。
2.腰陽關穴（腰部後側）：減輕腰椎壓力。
3.委中穴（膝蓋後側）：促進血液循環，放鬆肌肉。
●產後運動
適當的運動有助於增強核心肌群，提升腰部與骨盆穩定性。例如：
1.四足跪姿屈伸腰部：強化腰椎支撐力。
2.拱橋運動：鍛鍊臀部與下背肌肉，減輕腰痛。
產後腰痛若持續不適，應及時尋求合格的中醫師診治，制定個人化調理方案。透過中醫整體調理，不僅能緩解疼痛，還能幫助產後媽媽恢復體力，以健康的身心迎接新生命的成長。
（作者為衛生福利部桃園醫院中醫師）
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