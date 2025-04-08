自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

產後腰痛 中醫幫大忙

2025/04/08 05:30
產後腰痛 中醫幫大忙

▲推拿改善產後腰痛。 （照片提供／李恩育）

文／李恩育

小芳（化名）產後飽受腰痛困擾，這種疼痛是一種深層、持久的痛感。每當她長時間哺乳或久坐，腰部的疼痛便加劇，彷彿腰椎和肌肉被不自然地拉扯。腰部的沉重負擔讓她難以忍受，甚至夜晚休息時，也因疼痛而輾轉難眠。

中醫認為，產後腰痛與「腎」息息相關，分娩過程中，女性腎氣受損，若未完全恢復時又受寒邪侵襲，便容易引發腰痛。

分娩過程腎氣受損

產後女性體質常屬「多虛多瘀」，此時正是調理身體的黃金期。透過中醫階段性調補，可幫助恢復元氣，減輕腰痛。常見的中藥如黃耆、杜仲和枸杞等，具有補腎、活血化瘀的功效，不僅能增強腰部力量，還能促進氣血循環，減輕不適。

許多媽媽擔心藥物影響乳汁，因此選擇忍受疼痛。中醫提供了多種非藥物療法，如針灸、推拿和正骨手法，能有效緩解腰痛。針灸可顯著減輕疼痛，搭配推拿與正骨調理，更能改善脊椎與骨盆功能，降低疼痛復發率。

針灸、推拿可緩解

◎日常保健3步驟：姿勢調整+穴道按壓+產後運動

●注意姿勢

正確的姿勢是減輕腰痛的關鍵。無論是站立、坐姿還是抱寶寶，都應保持脊椎自然曲線。哺乳時可使用靠墊支撐腰部，避免使用低矮椅子，以減輕腰部壓力。

●穴道按壓

透過穴道按摩可舒緩腰部不適。建議輕柔按壓以下穴位：

1.後谿穴（手掌小指側）：舒緩背部僵硬。

2.腰陽關穴（腰部後側）：減輕腰椎壓力。

3.委中穴（膝蓋後側）：促進血液循環，放鬆肌肉。

●產後運動

適當的運動有助於增強核心肌群，提升腰部與骨盆穩定性。例如：

1.四足跪姿屈伸腰部：強化腰椎支撐力。

2.拱橋運動：鍛鍊臀部與下背肌肉，減輕腰痛。

產後腰痛若持續不適，應及時尋求合格的中醫師診治，制定個人化調理方案。透過中醫整體調理，不僅能緩解疼痛，還能幫助產後媽媽恢復體力，以健康的身心迎接新生命的成長。

（作者為衛生福利部桃園醫院中醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中