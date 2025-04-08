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壯男糖尿病控糖不佳 「連續血糖監測儀」立功

2025/04/08 05:30
壯男糖尿病控糖不佳 「連續血糖監測儀」立功

▲陳維佑醫師指出，連續血糖監測儀於7天時間中每隔5分鐘自動量測血糖數值，讓控糖更安全。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

壯男糖尿病控糖不佳 「連續血糖監測儀」立功

▲透過裝設在手臂的「連續血糖監測儀」，能更全面看出血糖動態趨勢、穩定度和高低血糖發生的時間點。（記者陳建志攝）

28歲的方姓男子國二時罹患第一型糖尿病，因不願意量測指尖血，胰島素注射劑量只能概略估算，糖化血色素偏高，近來因血糖波動劇烈，常有手抖和飢餓感的低血糖不適症狀，醫生建議接受「連續血糖監測儀」監測，評估出血糖不良的因素對症下藥，訂出更適合的治療劑型組合，並調整飲食習慣，血糖獲得良好控制。

對症下藥 調整飲食成效佳

仁愛長庚合作聯盟醫院內分泌暨新陳代謝科醫師陳維佑表示，因患者到院時不清楚10多年來血糖控制不佳的原因，建議接受健保有給付的連續血糖監測儀監測，評估血糖不良可能因素包括：不規律的胰島素使用、三餐不定時、餐食澱粉含量過多及飲用含糖手搖飲等。

陳維佑表示，糖尿病治療劑量的設定，需參考血糖值，搭配進食的種類及分量計算，才能有效的管理血糖。連續血糖監測儀能替代每日可能多達4至8次傳統指尖血量測，於7天時間中每隔5分鐘自動量測血糖數值，且伴有低血糖預警提示，能更精準控糖。

陳維佑指出，連續血糖監測儀相較於單點式傳統指尖血量測，能更全面看出血糖的動態趨勢、穩定度和高低血糖發生的時間點，醫師和病人可一起探究並了解造成血糖不良原因，醫師更能掌握處方的調整走向，營養師和衛教師也可知道飲食指導及衛教的重點。

陳維佑指出，連續血糖監測儀分為專業型與個人型，個人型又可分為即時型和間歇掃描型，透過將一根監測線埋在手臂皮膚底下的儀器，可連續7天即時監測患者的血糖。民眾符合健保給付的相關條件可於1年至多執行2次監測，否則就須自費裝設。

陳維佑強調，許多病人使用連續血糖監測儀後，才第一次目睹自身的血糖變化，也能讓病人在使用時共同盡心參與治療。

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