糖友血糖控制不佳 罹患皮蛇風險增2倍

▲糖尿病患者罹患帶狀疱疹後，更容易引發長期神經痛；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／林家億）

文／林家億

1名50歲女性患者，因長期壓力大、飲食不正常造成血糖波動劇烈、免疫力低下而引發帶狀疱疹，導致劇烈疼痛，使她難以正常工作，生活品質大幅下降，經門診調整藥物，血糖及神經痛才得以紓緩。

帶狀疱疹又稱「皮蛇」，在台灣相當常見，研究顯示，每3人中就有1人曾感染過。該病由水痘病毒引起，病毒潛伏於神經節內，當免疫力下降時可能會讓病毒活化，導致帶狀疱疹的產生。

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糖尿病患者因免疫力較低，罹患帶狀疱疹後更容易引發長期神經痛，嚴重時可能導致面癱或視力受損，對生活造成極大困擾。

根據研究顯示，糖尿病患者罹患帶狀疱疹的風險是一般人的2倍，且許多患者在水疱消退後，仍需承受長達數月甚至1年的神經痛，影響生活品質。糖尿病患者若血糖控制不佳，發生帶狀疱疹的風險將大幅提升，應積極管理血糖並提高免疫力，以降低病毒復發的可能性。

統計顯示，高達18%的帶狀疱疹患者在水疱消退後，仍會遭受數個月至1年的神經痛折磨。而糖尿病患者的發生率更比一般人高出50%，使得許多糖友在生活品質上受極大影響。

4方法預防帶狀疱疹

若帶狀疱疹影響到視神經或顏面神經，可能導致面癱或視力損傷，嚴重影響生活。這類後遺症往往不可逆轉，因此早期預防與即時治療格外重要。

◎糖尿病患者有效預防帶狀疱疹4建議：

●嚴格控制血糖：糖化血色素應維持在7以下，降低免疫力受損的風險。

●健康生活習慣：維持規律作息、均衡飲食、適量運動，減少壓力與疲勞。

●加強免疫力：年長者及免疫力低下的民眾可考慮接種帶狀疱疹疫苗，減少發作風險。

●及早就醫：若發現皮膚出現水疱、刺痛感，應立即就醫，避免併發症。

（作者為億安診所院長）

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