自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

糖友血糖控制不佳 罹患皮蛇風險增2倍

2025/04/07 05:30

▲糖尿病患者罹患帶狀疱疹後，更容易引發長期神經痛；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／林家億）

▲糖尿病患者罹患帶狀疱疹後，更容易引發長期神經痛；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／林家億）

文／林家億

1名50歲女性患者，因長期壓力大、飲食不正常造成血糖波動劇烈、免疫力低下而引發帶狀疱疹，導致劇烈疼痛，使她難以正常工作，生活品質大幅下降，經門診調整藥物，血糖及神經痛才得以紓緩。

帶狀疱疹又稱「皮蛇」，在台灣相當常見，研究顯示，每3人中就有1人曾感染過。該病由水痘病毒引起，病毒潛伏於神經節內，當免疫力下降時可能會讓病毒活化，導致帶狀疱疹的產生。

糖尿病患者因免疫力較低，罹患帶狀疱疹後更容易引發長期神經痛，嚴重時可能導致面癱或視力受損，對生活造成極大困擾。

根據研究顯示，糖尿病患者罹患帶狀疱疹的風險是一般人的2倍，且許多患者在水疱消退後，仍需承受長達數月甚至1年的神經痛，影響生活品質。糖尿病患者若血糖控制不佳，發生帶狀疱疹的風險將大幅提升，應積極管理血糖並提高免疫力，以降低病毒復發的可能性。

統計顯示，高達18%的帶狀疱疹患者在水疱消退後，仍會遭受數個月至1年的神經痛折磨。而糖尿病患者的發生率更比一般人高出50%，使得許多糖友在生活品質上受極大影響。

4方法預防帶狀疱疹

若帶狀疱疹影響到視神經或顏面神經，可能導致面癱或視力損傷，嚴重影響生活。這類後遺症往往不可逆轉，因此早期預防與即時治療格外重要。

◎糖尿病患者有效預防帶狀疱疹4建議：

●嚴格控制血糖：糖化血色素應維持在7以下，降低免疫力受損的風險。

●健康生活習慣：維持規律作息、均衡飲食、適量運動，減少壓力與疲勞。

●加強免疫力：年長者及免疫力低下的民眾可考慮接種帶狀疱疹疫苗，減少發作風險。

●及早就醫：若發現皮膚出現水疱、刺痛感，應立即就醫，避免併發症。

（作者為億安診所院長）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中