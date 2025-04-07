遲緩兒善用文具 提升生活自理能力

▲圖1：用膠水貼葉子是訓練孩子手指控制力、手眼協調的重要練習；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／莊偉男）

文／莊偉男

6歲睿睿（化名）正在接受早期療育，因精細動作發展遲緩接受職能治療。最近媽媽發現他在學校面對寫畫、剪貼等活動時，無法靈活操作文具，因而再次尋求職能治療師協助。

專業介入、家庭支持雙軌並行

其實，文具對兒童來說不只是學習工具，更是促進雙手協調、手部肌力與精細動作發展的重要媒介。透過操作文具，還能幫助孩子建立空間認知與生活自理能力，以及建立良好的生活習慣，是學齡前兒童發展不可或缺的環節。

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◎根據發展階段，兒童文具使用的里程碑大致如下：

●0-1歲：將文具視為玩具把玩，尚未具備功能性操作。

●1-2歲：能翻書、打開筆盒、粗略對摺紙張，前兩指活動日益靈活。

●2-3歲：雙手可協調操作，學會從筆袋取出文具、塗抹漿糊與撕線。

●3-4歲：增強手眼協調，可對摺紙張、操作削鉛筆機、使用膠水與橡皮擦（圖1）。

●4-5歲：能以一手扶尺、一手畫線，完成簡單圖形製作。

●5-6歲：手眼協調精細，可完整擦除格子內的字、撕摺出具體形狀。

職能治療介入期間，治療師以遊戲為媒介，安排貼貼紙（圖2）、撕紙、分類、摺紙、使用漿糊黏貼、學習使用尺去畫線及用削鉛筆機來削鉛筆等活動，強化睿睿的手眼協調與雙手操作能力，同時與家長密切合作，將練習延伸到家庭生活。

▲圖2：學齡前兒童透過貼貼紙活動練習手部操作技巧，促進手眼協調與精細動作發展；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／莊偉男）

藉由反覆練習與適時鼓勵，睿睿逐漸能獨立削鉛筆、使用橡皮擦，並主動完成學校的書寫與美勞剪貼任務，不僅在學校表現進步，也提升生活自理的信心。

睿睿的改變，是專業介入與家庭支持雙軌並行的成果。透過「遊戲中學習、生活中實踐」的模式，孩子得以自然培養出應有的能力與自信。

針對學齡前出現精細動作發展遲緩的兒童，應及早接受早期療育評估與專業介入，家長的觀察與積極尋求協助，是改變孩子未來發展軌跡的重要契機。

（作者為衛生福利部桃園醫院兒童職能治療師）

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