中醫溫柔守護 新手媽產後不憂鬱

▲新手媽媽產後情緒障礙需要全家人一起陪伴度過；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／林晏如）

文／林晏如

寶寶的誕生是一件令人喜悅的事，然而36歲王太太產後1個月卻面容憔悴、眼眶泛紅地表示，她好累，累到很討厭聽見寶寶哭，即便先生與婆婆都輪流照顧新生兒，她還是會不自主地生氣與悲傷，導致食慾不佳與焦慮不安。

3大層面平衡身體狀態

這是產後情緒障礙的症狀，依照嚴重程度可分為3大階段，約80%的產婦在產後10天內，都會有產後情緒低落（Postpartum blues或Baby blues），但通常2週後可恢復，然而有15%至20%的產婦，會持續超過2週以上的低潮，便是產後憂鬱症，甚至0.2%持續數個月以上且影響生活，稱為產後精神病。

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產後憂鬱的生理因素是荷爾蒙的急速變動，懷孕期間雌激素增加10倍，其他包含黃體素、甲狀腺素、血清素等都處在高濃度，但生產後，這些濃度都會迅速降低，因此導致食慾減低與失眠，伴有煩躁、憂傷等症狀。雖然治療可以選擇性血清素再吸收抑制劑（Selective Serotonin Reuptake Inhibitors；SSRIs）為優先考量，然產婦需要哺乳時則須斟酌考慮，小心抗憂鬱藥經體內代謝分泌至乳汁中。

中醫對於產後的這些情緒變化，歸屬於「鬱證」或「臟躁」，綜觀近代中醫用於產後憂鬱症的方向，共有3大層面，分別是疏肝健脾、寧心安神及補腎養血，每個方向都有代表方劑與相關研究，包含：逍遙散、柴胡疏肝湯、甘麥大棗湯、解鬱湯、毓麟珠等，由中醫師評估新手媽媽的身體狀態處於哪個部分，再使用藥物重新達到平衡。

此外，滋腎填精的仙靈脾、菟絲子、生地黃，能提升甲狀腺功能，而逍遙散能增加血清素。

除了給予中藥外，也建議王太太可以多喝桂圓紅棗、玫瑰等茶飲，具有安神又調整肝氣的作用，從裡而外慢慢幫助產婦們一起學習做媽媽，同時又不擔心哺乳時影響寶寶，讓育兒過程走得更溫柔與堅強。

（作者為寶山中醫診所副院長）

▲圖為紅棗、龍眼肉、玫瑰、黑糖，是改善產後憂鬱的好茶飲。（照片提供／林晏如）

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