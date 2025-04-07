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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

老農臉胸布滿紅褐斑塊 日光性角化癌前病變癥狀

2025/04/07 05:30

▲圖1：病人臉上有著紅褐色、深淺不一的脫屑斑塊。（照片提供／江紀萱）

▲圖1：病人臉上有著紅褐色、深淺不一的脫屑斑塊。（照片提供／江紀萱）

文／江紀萱

85歲藍伯伯走進診間，拿下帽子與口罩，指著臉上一塊塊粗粗的皮膚問道：「江醫師，我這個老人斑可以治療嗎？」

我用肉眼觀察，病人不僅臉上有病灶，連耳朵、胸口與手臂也都布滿了紅褐色粗糙脫屑的斑塊（圖1）。用皮膚鏡仔細一瞧，發現網狀分布的粉紅色血管，以及粗糙黃白色的角質堆積（圖2）。

▲圖2：皮膚鏡顯示網狀分布的粉紅色血管及粗糙黃白色的角質堆積。（照片提供／江紀萱）

▲圖2：皮膚鏡顯示網狀分布的粉紅色血管及粗糙黃白色的角質堆積。（照片提供／江紀萱）

長期日曬族群罹患率高

進一步細問病人的工作，他自年輕時便開始務農，幾十年累積下來，屬於長時間接受陽光曝曬的危險族群。這種斑並不是一般常見的老人斑或黑斑，嚴格來說也不算是斑，而是一種皮膚鱗狀細胞癌的癌前病變「日光性角化」。

筆者診所位處屏東里港，這樣的病例其實不少見，因為當地居民多以養殖、農業、園藝、砂石等等為業，長時間接受陽光曝曬的後果，便是皮膚容易產生病變，不論是鱗狀細胞癌、基底細胞癌或是黑色素細胞癌，發生率都會顯著升高。

皮膚粗糙脫屑 不痛不癢

「日光性角化」常見的皮膚特徵為粗糙、脫屑或結痂的膚色或紅棕色斑塊，多半無症狀，不痛不癢，主要出現在臉部、手背、耳朵、頭皮（特別是禿頭者）。摸皮膚表面會有些許粗糙感，用摸的會比用看的來得容易辨識。

皮膚科醫師使用皮膚鏡檢查可以觀察到日光性角化的特徵，而不單單只是當作一般的濕疹或是黑斑處理，因為5%至10%的日光性角化症會演變成鱗狀細胞癌，建議患者須嚴格的防曬及定期接受皮膚專科醫師的診察及治療，能降低病灶產生癌變的機率，以及盡早接受正確的治療。

最方便也不需要恢復期的治療方式為冷凍治療，建議2週規則治療1次。已經進展為鱗狀細胞癌的病灶可以透過門診手術切除。其他治療包含使用外用藥物及光動力治療等。

患者須嚴格防曬 盡早治療

防曬非常重要，建議使用SPF 50、PA+++以上的防曬乳，一張臉需擦10元硬幣大小的量，再加上戴帽子、太陽眼鏡，以及穿長袖衣物等物理性遮蔽，避免上午10點至下午4點的強烈陽光照射。定期找皮膚專科醫師追蹤與治療，也可減少病變為鱗狀細胞癌的風險。

（作者為江紀萱皮膚科診所院長）

老農臉胸布滿紅褐斑塊 日光性角化癌前病變癥狀

▲防範皮膚病變應戴帽子、太陽眼鏡，穿長袖衣物等物理性遮蔽，避免上午10點至下午4點的強烈陽光照射；圖為情境照，圖中人物與本文無關。
（照片來源：shutterstock）

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