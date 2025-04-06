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轉身搬貨拉傷腹外斜肌 要多練核心

2025/04/06 05:30
轉身搬貨拉傷腹外斜肌 要多練核心

▲ 做抗扭轉的運動，以訓練腹外斜肌。（照片提供／徐幼鈞）

文／徐幼鈞

王先生是水果批發商，需要搬運水果上下貨車，反覆彎曲與右側扭轉腰椎。在1次搬運的過程中，感到左後腰到左側腹疼痛，無論是深呼吸、咳嗽、轉身和翻身都會誘發疼痛。他擔心傷到肌肉，於是前來檢查。

筋膜破損 腰椎側彎扭轉就痛

醫師觸診發現，連接背肌、腹肌的筋膜有破損，其中腹外斜肌有撕裂傷，其他腹內斜、腹橫肌則無損傷。因此建議他除了減少搬重物、轉身動作之外，合併高能量雷射治療，以減少肌肉腫脹，並給予超音波導引自體血小板血漿注射，王先生很快就繼續工作。

近年來，以運動強化核心肌群的概念逐漸普及，究竟核心肌群是包含哪些肌肉呢？核心肌群並非單一區域的肌肉，廣義的定義是所有穩定軀幹且可以提供脊椎支撐力的肌群，亦能細分成腹部的腹直肌、外斜肌、內斜肌、腹橫肌，以及背部的豎脊肌、腰方肌、闊背肌、多裂肌，和臀部肌群。其中介於肋骨和骨盆之間，負責保護內臟器官之一的腹外斜肌，也相對容易在抗扭轉運動、反覆轉身搬重物後，不小心受傷。

腹外斜肌 負責保護內臟器官

外側腹肌有3層，由淺層到深層分別是腹外斜肌、腹內斜肌、腹橫肌，而腹肌往前以腱膜連接腹直肌，往後連接背肌，將身體圍成一個筒狀的構造，對於脊椎有穩定與保護的效果。倘若核心力量不足，合併瞬間脊椎扭轉動作，都有機會造成腹外斜肌撕裂傷，附近連動的腱膜與筋膜也可能同步受損。

急性期可採取護腰穩定脊椎，並給予止痛藥和肌肉鬆弛劑，搭配電療、雷射、高能量雷射治療去幫助肌肉消腫。亞急性和慢性期可以根據撕裂的嚴重度，採取高濃度葡萄糖水、自體血小板血漿等注射治療。此種注射皆建議在超音波導引之下操作，除增加治療精準度外，也避免注射太深，傷到臟器或引起腹腔感染。肌肉修復後，也需要鍛鍊核心，尤其是抗扭轉的運動（如圖），才能減少復發。（作者為順新復健科診所院長）

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