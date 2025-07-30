肺癌篩檢擴大對象 上半年5.8萬件、增逾6成

▲衛福部公布肺癌篩檢政策上路至今，成功找出逾2千名確診患者。 （記者林惠琴攝）

記者林惠琴／台北報導

▲胸部低劑量電腦斷層檢查可揪出早期肺癌；圖中人物與本文無關。 （資料照）

台灣是全球首個同時提供家族史及吸菸者肺癌篩檢的國家，將胸部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）納入第5癌篩檢至今3年，已成功揪出2506名肺癌個案，其中82.6%為早期發現；今年元旦再擴大篩檢對象，上半年已篩5.8萬件，較去年同期成長62.35%，有機會及時找出更多早期病人，提醒符合資格民眾多利用。

上路3年 早期個案占逾8成

衛福部長邱泰源表示，從2022年7月起提供具肺癌家族史、重度吸菸者等肺癌高風險族群2年1次LDCT以來，截至今年6月底，已有21萬7744人完成篩檢，其中2506人確診肺癌，2069人為早期個案，逐漸翻轉肺癌診斷時已是晚期的趨勢。

請繼續往下閱讀...

國健署癌症防治組長林莉茹指出，經篩檢確診肺癌的病人，高達82.6%為早期，僅13.5%為晚期，與實施篩檢前的2021年比較，當時新診斷肺癌個案35.3%為早期，61.3%為晚期，顯示LDCT有助早期發現、早期治療。

若進一步分析風險因子與診斷期別關係，林莉茹說明，具肺癌家族史個案的早期比率89.3%、晚期7.7%；重度吸菸者則是早期68.3%，晚期26.1%稍高。

林莉茹也提到，今年元旦起，LDCT擴大對象，今年上半年篩檢5萬8579件，較去年同期上升62.35%，比起去年較前年同期增幅38.66%，呈現大幅成長。

肺癌治療權威、中研院院士楊泮池強調，台灣2/3肺癌病人無抽菸史，因此提供非吸菸者篩檢作法已成為全球標竿，他曾碰到診間1位母親帶著2名女兒，提到因為篩檢政策，3人都在第一期確診，存活率大增。

台灣肺癌學會理事長楊政達指出，肺癌篩檢政策功德無量，但未來仍有挑戰，因有些民眾不篩就是不篩，需再把普及率擴大，並提醒國人一次篩檢正常不代表一輩子都正常，還是要定期篩檢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法