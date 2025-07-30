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風災後類鼻疽再增4例 台南6旬男吸入性感染

2025/07/30 05:30
風災後類鼻疽再增4例 台南6旬男吸入性感染

▲衛福部長邱泰源（中）提醒民眾注意類鼻疽、鉤端螺旋體病、腸道傳染病及登革熱等傳染病風險。（記者林惠琴攝）

記者林惠琴／台北報導

風災後類鼻疽再增4例 台南6旬男吸入性感染

▲民眾進行環境清理應穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩等，避免被生鏽器物如鐵釘、鐵片等刺傷或割傷。（照片來源：shutterstock）

疾管署昨公布新增4例類鼻疽，其中1例台南60多歲男性病況嚴重、入住加護病房，但無污水、污泥接觸史，研判是吸入性感染。衛福部長邱泰源昨出席記者會，提醒民眾近期大量降雨導致多處積水或淹水，要注意類鼻疽、鉤端螺旋體病、腸道傳染病及登革熱等傳染病風險。

疾管署副署長羅一鈞表示，類鼻疽疫情在丹娜絲颱風過後上升，新增4例本土個案包含高雄3例、台南1例，介於50多歲至80多歲，均為男性。

羅一鈞指出，其中台南60多歲男性最嚴重，有糖尿病、心血管疾病史，在颱風前夕曾巡視家園，颱風期間未外出也無污水、污泥接觸史，卻在颱風過後發燒、胸悶掛急診，當天病況惡化，血壓降低、敗血性休克，收治於加護病房，經過1週狀況好轉，昨日轉到普通病房；目前研判與吸入性感染有關。

今年已32本土病例 5年同期新高

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，今年累計32例本土類鼻疽，為近5年同期最高，以高雄25例為多，其次為台中4例、台南2例、屏東1例，其中丹娜絲颱風後發累計10例，有2例死亡。

邱泰源提到，近期大量降雨導致多處積水或淹水，民眾易因接觸污水、污泥或環境孳生病媒蚊，造成類鼻疽、鉤端螺旋體病、腸道傳染病及登革熱等，呼籲清理家園時務必落實「裝備要齊全、飲食要注意、清除孳生源」等防疫3步驟，衛福部也會請健保署加強災區醫療照護防線，並給予就醫方便，疾管署也已發布致醫界通函，提醒即時通報相關傳染病。此外，已調撥3456瓶酚類消毒劑給地方政府，尚存1萬6553瓶可供縣市庫存不足時調度。

清理積水應裝備齊全 防傳染病

疾管署長莊人祥提醒，民眾進行環境清理時，應穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩等，避免被生鏽器物如鐵釘、鐵片等刺傷或割傷；污水入侵地區要徹底清潔消毒蓄水池、飲用水需煮沸或飲用市售瓶裝水，泡水或解凍過久食物切勿食用；雨後可能使登革熱感染風險增加，民眾應落實「巡、倒、清、刷」等措施。

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