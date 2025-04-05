自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

恐不孕! 青少年染淋病 12年暴增7倍

2025/04/05 05:30
恐不孕! 青少年染淋病 12年暴增7倍

▲女性患者若發現分泌物出現異常，應及早就醫診治；示意圖。 （照片提供／蘇俊源）

文／蘇俊源

隨著社會開放程度的提升，青少年性行為日益普遍，但對於性健康教育與保護的意識尚未同步提高，導致淋病病例急速攀升。根據台灣疾管署數據顯示，過去12年間，青少年感染淋病的病例數量暴增了7倍，2023年每10萬人中就有50.34人感染。淋病的主要患者群體集中於25至39歲成年人，男女比例高達13:1。罹患淋病的年齡層逐漸年輕化。

淋病是由淋病雙球菌引發的性傳染病，潛伏期約為2至7天，症狀因性別及感染部位的不同而有所差異。不僅如此，可能還會通過口交或肛交感染其他部位，導致咽喉炎或直腸炎，而這些部位的症狀往往輕微，甚至無感。

女性患者常見白帶增多，若分泌物出現異常，如顏色變黃、呈綠色膿狀、帶有異味或伴隨瘙癢，可能增加感染風險、頻尿及尿道灼熱。若延誤治療，恐引發子宮頸炎、輸卵管炎或骨盆腔炎，同步影響受孕機率。

有性行為患者 應定期檢查

醫學界普遍認為，預防永遠勝於治療。有性行為史的患者，尤其近期有多重性伴侶或未全程使用保險套者，應定期進行抹片及分泌物檢查。該檢查透過尿道或子宮頸分泌物取樣，可快速確認感染情形。

此外，PCR檢測及細胞培養方法能進一步提高診斷準確性。一旦確診，及早接受抗生素治療，如阿奇黴素或孢曲松，能有效控制感染並降低後遺症風險。定期檢查與及時治療是避免病情惡化的關鍵。

女性的健康與安全，是一種對自身的尊重與愛護。

未婚、未孕女性對分泌物的異常應保持敏銳，並及早就醫確認，降低健康風險。因此，定期進行婦科檢查是保障健康的重要步驟。此外，減少性伴侶數量、維持穩定的性伴侶、伴侶正確使用保險套，亦能有效預防感染和降低性健康風險。（作者為馨生醫療體系院長）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中