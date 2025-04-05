恐不孕! 青少年染淋病 12年暴增7倍

▲女性患者若發現分泌物出現異常，應及早就醫診治；示意圖。 （照片提供／蘇俊源）

文／蘇俊源

隨著社會開放程度的提升，青少年性行為日益普遍，但對於性健康教育與保護的意識尚未同步提高，導致淋病病例急速攀升。根據台灣疾管署數據顯示，過去12年間，青少年感染淋病的病例數量暴增了7倍，2023年每10萬人中就有50.34人感染。淋病的主要患者群體集中於25至39歲成年人，男女比例高達13:1。罹患淋病的年齡層逐漸年輕化。

淋病是由淋病雙球菌引發的性傳染病，潛伏期約為2至7天，症狀因性別及感染部位的不同而有所差異。不僅如此，可能還會通過口交或肛交感染其他部位，導致咽喉炎或直腸炎，而這些部位的症狀往往輕微，甚至無感。

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女性患者常見白帶增多，若分泌物出現異常，如顏色變黃、呈綠色膿狀、帶有異味或伴隨瘙癢，可能增加感染風險、頻尿及尿道灼熱。若延誤治療，恐引發子宮頸炎、輸卵管炎或骨盆腔炎，同步影響受孕機率。

有性行為患者 應定期檢查

醫學界普遍認為，預防永遠勝於治療。有性行為史的患者，尤其近期有多重性伴侶或未全程使用保險套者，應定期進行抹片及分泌物檢查。該檢查透過尿道或子宮頸分泌物取樣，可快速確認感染情形。

此外，PCR檢測及細胞培養方法能進一步提高診斷準確性。一旦確診，及早接受抗生素治療，如阿奇黴素或孢曲松，能有效控制感染並降低後遺症風險。定期檢查與及時治療是避免病情惡化的關鍵。

女性的健康與安全，是一種對自身的尊重與愛護。

未婚、未孕女性對分泌物的異常應保持敏銳，並及早就醫確認，降低健康風險。因此，定期進行婦科檢查是保障健康的重要步驟。此外，減少性伴侶數量、維持穩定的性伴侶、伴侶正確使用保險套，亦能有效預防感染和降低性健康風險。（作者為馨生醫療體系院長）

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