青春期拚轉骨 中醫調理健康抽高

▲圖2：內關穴。（照片提供／廖唯宇）

文／廖唯宇

▲圖3：湧泉穴。（照片提供／廖唯宇）

家長常問：「什麼是轉骨？孩子該不該吃轉骨配方？」其實「轉骨」並非出自古籍，而是早期農業社會因孩童營養不足，期望透過青春期補身，孩子能成龍、成鳳。隨著時代進步，轉骨已從單純的進補，演變為兼顧體質調理與生活習慣的全方位照護。

▲圖1：轉骨中醫藥材。（照片提供／廖唯宇）

調理以健脾補氣助消化為主

▲身高約有7成與遺傳有關，剩下3成取決於後天；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

一般來說，人的一生有3個快速成長期：嬰兒期、兒童期與青春期，其中青春期正是「轉骨」的關鍵階段。女生約在8-11歲、男生約在9-13歲進入第二性徵變化期，若能配合中醫調理與規律作息，有助身高與體能全面發展。

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中醫轉骨主要是以健脾補氣助消化為主，常用黃耆、白朮、砂仁等藥材（圖1）開脾增食慾，幫助腸胃吸收營養，促進骨骼生長，提升孩童在青春期的身高發展。

當性荷爾蒙進入高峰期，女生在月經初來前1年、男生在變聲與長喉結時期，是抽高的黃金期，年增高可達8-10公分。此時中醫會運用杜仲、續斷、熟地、骨碎補、刺五加等藥材補腎壯骨，幫助激活軟骨細胞、促進骨質生成，加強骨骼結構穩定性。

除了藥物調理，中醫強調五臟平衡與情緒管理。青春期孩子常受課業壓力影響，睡不好、吃不下，這些都會阻礙生長激素的正常分泌。中醫可依體質開立疏肝寧心的中藥如柏子仁、浮小麥，以及緩肝健脾的藥物，改善睡眠與吸收狀況。

早睡均衡飲食 搭配規律運動

以上的治療都可以輔助適合的穴位針灸增強療效，針對怕打針的孩童，臨床上可採用雷射針灸，以低能量雷射刺激穴位如足三里、腎關、內關（圖2）、三陰交、百會等，達到安神助眠、經絡氣血循環的療效，治療過程無痛，家長接受度高。另可以透過按壓湧泉穴（圖3）幫助孩童助強健筋骨、安定心神。

◎孩童預期身高可用以下公式推算：

●男孩=（父親身高+母親身高）÷2+6.5 公分

●女孩=（父親身高 + 母親身高）÷2-6.5 公分

最終身高落在預估值上下6-8公分內皆為正常範圍。

值得注意的是，身高約有7成與遺傳有關，剩下3成取決於後天。青春期若能搭配中醫調理、早睡（建議於晚間10點前入睡）、均衡飲食（尤其蛋白質）與規律運動，有助生長激素分泌與骨骼健康成長。

中醫轉骨不僅是補藥，更是量身打造的體質管理，幫助孩子順利成長、健康抽高。（作者為恩主公醫院中醫部內婦兒科主任）

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