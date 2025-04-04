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老人牙口差 蛋皮取代潤餅皮好吞嚥
記者許麗娟／高雄報導
清明節吃潤餅應景，但高齡長者因生理功能退化，可能面臨咀嚼吞嚥困難，甚至因食物不易消化而引發腸胃不適。營養師建議，以蛋皮取代潤餅皮、板豆腐絲取代豆乾絲等，讓牙口不好的長輩也能安心吃潤餅過節。
高齡長者常因牙齒鬆動、缺牙或配戴假牙等問題，使得咀嚼功能下降，加上口腔與吞嚥肌肉退化，可能導致咀嚼吞嚥困難，若進食不當，甚至可能造成嗆咳、誤嚥性肺炎或營養不良。
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五花肉改為雞胸肉 減少腸胃負擔
小港醫院營養室主任王馨羚指出，在製作潤餅時，可選擇質地較為柔軟的食材，並避免過於乾硬或難以咀嚼的配料，透過巧妙的食材搭配與烹調方式，不僅能讓食物更好吞嚥，還能保留風味與口感。
傳統潤餅內餡多以高油脂的五花肉、香腸等為主，對於消化功能較弱的長輩來說，容易造成腸胃負擔。王馨羚建議，潤餅皮可換成蛋皮，五花肉改為低脂的雞胸肉或舒肥雞肉，豆乾絲可改成板豆腐絲；蔬菜可以選擇高麗菜和紅蘿蔔，豆芽菜換成小黃瓜或冬瓜，且燉煮久一點，糖粉和花生粉可以減量，撒在菜餚中間，因有濕潤度會與菜餚包覆起來，不會散開而引起嗆咳。
除了調整食材，長輩在進食時，也應留意調整食物大小與軟硬度，採取適當的進食姿勢、避免仰頭進食以降低嗆咳風險，以及細嚼慢嚥、分次進食等，以確保咀嚼與吞嚥安全。
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