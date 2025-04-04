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國人毒蛇咬傷 龜殼花、赤尾青竹絲逾8成

2025/04/04 05:30
國人毒蛇咬傷 龜殼花、赤尾青竹絲逾8成

▲鄭雅芬指出，從2017至2021年間血清使用情形推估，咬人數量依序為龜殼花與赤尾鮐最多，接著是飯匙倩與雨傘節，最後是百步蛇與鎖鏈蛇。 （記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

國人毒蛇咬傷 龜殼花、赤尾青竹絲逾8成

▲龜殼花屬於出血性毒蛇，一旦被咬，可能出現腫脹、劇痛、皮膚出血，嚴重恐導致敗血症、腎衰竭，甚至截肢或死亡。 （記者邱芷柔攝）

你知道台灣人最常被哪種毒蛇咬嗎？根據疾管署最新資料，龜殼花和赤尾鮐（俗稱赤尾青竹絲）佔全台毒蛇咬傷案例超過8成。隨著氣溫升高，蛇類白天會出來曬太陽、活動，出沒頻率增加；專家提醒，蛇類其實生性害羞、不會主動攻擊，但若遭驚擾仍可能反擊，因此進入草叢、林地時要「打草驚蛇」，別翻動石頭、樹洞，並避開夜間、日出或雨後等蛇類活躍時段，以免不慎被咬。

夜間、日出或雨後 蛇類活躍時段

疾管署檢驗及疫苗研製中心科長鄭雅芬指出，2017至2021年間，國內每年平均有979人因毒蛇咬傷就醫。根據抗蛇毒血清的使用比例來看，82.9%患者使用的是針對龜殼花與赤尾鮐的血清，11%使用的是雨傘節與眼鏡蛇的血清，其餘約5.8%則使用其他類型，或需同時使用2種血清。從血清使用情形可推估，咬人數量依序為，龜殼花與赤尾鮐最多，接著是飯匙倩與雨傘節，最後是百步蛇與鎖鏈蛇。

雖然大多數毒蛇咬傷能及時治療，但2017年至2021年5間仍有9人不幸因蛇咬死亡，換算平均每年約有2人因毒蛇咬傷過世。像是龜殼花和赤尾鮐屬於出血性毒蛇，一旦被咬，可能出現腫脹、劇痛、皮膚出血，嚴重恐導致敗血症、腎衰竭，甚至截肢或死亡，防範仍不可輕忽。

疾管署是國內唯一擁有抗蛇毒血清凍晶注射劑藥證的單位，負責生產並供應4種血清，其中2種為雙價型（龜殼花與赤尾鮐、飯匙倩與雨傘節），另2種為單價型（百步蛇與鎖鏈蛇）。

鄭雅芬說，全台每年備有約3870劑血清供緊急使用，年均實際使用量約2660劑。其中，龜殼花與赤尾鮐血清使用最多，2022至2024年平均年耗達2457劑；飯匙倩與雨傘節平均784劑，百步蛇與鎖鏈蛇則相對稀少，分別為107劑與36劑。

目前全台有195家醫療院所備有抗蛇毒血清，為處方藥品，民眾如需使用應先透過「抗蛇毒血清儲備點查詢」了解鄰近院所儲備情形，切勿自行購買來路不明藥物。

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