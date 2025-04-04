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春季氣候驟變 躁鬱病友易陷情緒風暴

2025/04/04 05:30
春季氣候驟變 躁鬱病友易陷情緒風暴

▲天氣劇烈變化恐會引發躁鬱症患者情緒波動，需特別留意；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／蘇柏文

近期氣溫回暖後又驟然變冷，這樣的劇烈氣候變化對於雙相情緒障礙症（躁鬱症）患者來說，可能成為引發情緒波動的關鍵因素。特別是春暖花開的季節，躁症症狀更容易出現，包括睡眠需求減少、行為忙碌、情緒過度亢奮，甚至可能影響人際關係及生活作息，讓家人照顧上倍感困難，嚴重時可能需要住院治療。

醫提醒穩定治療 勿擅自減少或停藥

近年衛生福利部特別編列數十億精神科長效針劑的專款專用預算，讓臨床醫師更願意使用此類藥物，提升精神疾病患者治療穩定度，減少再住院的風險。

躁鬱症患者在躁期發作時，通常會感到精力充沛、思考速度加快，甚至可能做出衝動行為，如瘋狂購物、危險駕駛，或性需求明顯增加，這些行為往往在症狀緩解後，讓患者感到後悔與自責。

相較於鬱期的低落與無力，大部分患者較喜歡維持在輕微的亢奮狀態，因為這會讓他們感到更有自信。

長效針劑對於部分不規則服藥或容易情緒波動的患者來說，是穩定治療的新選擇，能有效減少情緒起伏。此外，長效針劑相較於傳統口服情緒穩定劑，可降低口乾、體重增加等副作用，提高患者的服藥依從性。

另外，躁鬱症患者切勿因自覺情緒平穩而自行減少或停用藥物，因為一旦受到氣候變化或外在壓力刺激，病情可能急速惡化，甚至失控，對自己或家人造成危險。

建議患者與家屬這段期間應密切關注病況變化，與醫師保持溝通，並討論適當的治療計畫，才能有效降低疾病復發風險，維持穩定的生活品質。

感覺情緒波動 應及時尋求專業協助

睡眠是精神症狀改變的重要指標，當感覺情緒波動或睡眠型態改變，及時尋求專業協助，不僅能減輕疾病對於個人工作與家庭生活的衝擊，也能降低對身邊親友的影響，讓自己擁有更好的生活品質。

如果想對於精神疾病或躁鬱症有更多的了解，可以善用各縣市社區心理衛生中心資源，社會大眾對心理健康的認識與理解，也是幫助患者穩定生活的重要一環。

（作者為衛生福利部桃園醫院精神部主任）

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