體內不定時炸彈 9旬嬤胸「主動脈瘤」破裂併發血胸 「主動脈支架術」搶命

▲電腦斷層追蹤發現1個直徑約6公分大的胸主動脈瘤破裂合併血胸。（台北慈濟醫院提供）

記者陳奕劭／新北報導

▲利用穿刺導引支架至動脈瘤位置，將主動脈支架展開，達到避免動脈瘤破裂之風險。（台北慈濟醫院提供）

91歲的陳女士有高血壓病史，日前因胸痛、呼吸喘送醫治療。醫師安排胸部X光檢查，發現她的縱膈腔擴大，且左側肋膜有大量積液，經電腦斷層追蹤，確認是直徑6公分大的胸主動脈瘤破裂合併血胸，當下接受健保給付的主動脈支架置放手術，術後1週平安出院，輔以藥物治療，穩定控制血壓，目前恢復正常生活。

▲宋鎮宇醫師說明患者病情。（台北慈濟醫院提供）

收治患者的台北慈濟醫院心臟血管外科醫師宋鎮宇指出，主動脈連結心臟，是人體最大的動脈血管，負責將心臟輸出的血液供應至全身器官。主動脈瘤並非腫瘤，而是主動脈不正常膨大，通常發生在胸部或腹部，一般而言，主動脈直徑約3公分，若膨大直徑超過1.5倍，就是主動脈瘤。

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宋鎮宇表示，因主動脈位於體腔深部，主動脈瘤初期多半不會有徵兆，觸診難以察覺，通常經由胸部X光、腹部超音波或是心臟超音波檢查發現，若膨大到一定程度而破裂出血，情況十分緊急，可能合併發生嚴重胸腹痛與休克等症狀，又稱為「隱形的體內不定時炸彈」。

他說明，每10萬人中有7人發生主動脈瘤，其中近8成為65歲以上長者，且男性發生機會高於女性，一旦主動脈瘤破裂或剝離，死亡率達9成以上；高血壓是主要危險因子，可能增加主動脈壁壓力，導致主動脈瘤增大，產生破裂風險。

高血壓是主要危險因子

宋鎮宇補充，大多數的胸主動脈瘤與腹主動脈瘤，若醫師評估適合，可考慮實施主動脈支架手術，成功率約9成。若診斷為升主動脈瘤或複雜性主動脈弓瘤的患者，考量動脈瘤可能涉及心臟冠狀動脈及腦部頸動脈，治療仍以傳統人工血管手術縫合手術為主。

由於主動脈瘤難以在初期被發現，醫師提醒，民眾應養成良好的生活習慣，天氣溫差大時注意保暖，平日須定時測量血壓，定期健康檢查，提早發現疾病，把握黃金治療時機。

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