清明節吃潤餅 少油少鹽低磷鉀 腎友也可享用潤餅

▲腎友在吃潤餅時，需要更加留意食材的選擇與攝取的份量，以免增加身體負擔。（資料照）

文／林軒任

▲醫師提醒腎友們享用潤餅美食，也要注意磷、鈉、鉀成分攝取量，安全避開地雷區。（照片提供／林軒任）

清明時節祭祖後，不少家庭都會準備潤餅這道清爽可口的傳統美食，薄透的餅皮包裹著琳瑯滿目的餡料，堪稱滋味豐富，然而對慢性腎臟病患者而言，這看似輕盈的美味，卻隱藏著腎臟病患者需要避開的地雷，提醒腎小球過濾率小於45的患者，享用美食之餘，要注意蛋白質攝取，同時限制磷鉀，才能健康品嚐喔！

▲潤餅是清明節應景食物。（資料照）

為了追求更好的口感與延展性，部分市售潤餅皮在製作過程中可能會加入少量的鹽分，雖然單張餅皮的鈉含量或許不高，但若在攝取多張，累積下來的鈉含量仍可能對腎臟造成負擔，導致水分滯留、血壓升高，品嚐前務必謹記「適量」2字，切勿因美味而忽略控制份量。

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減花生粉、蛋酥 選含鉀低蔬菜

餡料是潤餅最好吃、最精彩的部分，許多傳統潤餅中常見的餡料，腎臟病吃了會形成負擔，例如：增添香氣與口感的花生粉普遍含有較高的磷，而酥脆可口的蛋酥，不僅磷含量可能較高，油炸的製程也使其油脂含量不低，容易增加身體的負擔，腎友們應盡量減少，或避免過量添加。

此外，蔬菜也是潤餅不可或缺的一環，不同種類的蔬菜，其鉀離子含量差異甚大，像是菠菜、空心菜、韭菜等，鉀含量相對較高，建議優先選擇鉀含量較低的蔬菜，例如大白菜、高麗菜、小黃瓜絲等，更重要的是，無論選擇哪種蔬菜，在包入潤餅之前，最好能先以熱水燙過，瀝乾水分後再使用，這個簡單的步驟可以有效地降低蔬菜中的鉀離子含量，減輕腎臟的負擔。

肉絲、豆干替換成雞絲、魚肉絲

潤餅少不了肉絲或豆干等作為蛋白質的來源，建議腎友們可選擇雞絲、魚肉絲等少量吃，另外，豆干雖然是植物性蛋白質，但部分加工豆製品的磷含量也可能較高，仍應適量食用，尤其為了提升潤餅的風味，許多人會搭配各式醬料，例如花生醬、甜辣醬、醬油膏等，往往也含有較高的鈉、磷或糖分，導致水分滯留、增加腎臟代謝負擔，以及影響血糖控制等。

腎臟病患者並非完全不能享用潤餅，而是需要更加留意食材的選擇與攝取的份量，尤其是每位腎友的病情和飲食需求都是獨一無二的，務必定期與自己的腎臟科醫師或營養師進行諮詢，制定個人化的飲食計畫，才能享受美食，也不影響健康。

（作者為亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任）

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