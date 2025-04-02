補充多醣體 降低慢性病風險

▲從天然食材中攝取多醣體，可增強免疫力、保護腸道健康、穩定血糖，降低慢性病的風險。 （照片提供／謝欣頤）

文／謝欣頤

現代人生活忙碌，健康飲食成為大眾關注的焦點。隨著營養科學的進展，許多研究發現，自然食物中的「多醣體」對健康具有關鍵影響，能幫助維持腸道健康、強化免疫功能、穩定血糖及降低膽固醇，甚至具有抗氧化與抗發炎的作用。

廣泛存在真菌、海藻等食物中

多醣體是一類由多個單糖分子組成的化合物，廣泛存在於植物、真菌、海藻等天然食物中。根據其功能，可分為儲藏型多醣體（如澱粉、肝醣）與結構型多醣體（如纖維素、幾丁質）。

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儲藏型多醣體主要提供能量，而結構型多醣體則有助於維持細胞結構與功能，並促進腸道健康。

◎多醣體的健康益處

●促進腸道健康：多醣體中的膳食纖維，特別是水溶性纖維，可促進腸道蠕動，預防便秘。此外，這類纖維還能提供益生菌所需的營養，幫助調節腸道菌叢平衡，降低腸道疾病的風險。

●增強免疫力：研究發現，多醣體中的β-葡聚糖能活化免疫細胞，提高人體對抗病原體的能力，減少感染風險，對於提升整體免疫防禦力有顯著幫助。

●穩定血糖、降低膽固醇：富含水溶性膳食纖維的食物有助於延緩葡萄糖吸收，減少血糖波動，對糖尿病患者特別有益。同時，這類纖維可幫助降低低密度脂蛋白膽固醇（LDL），進而減少心血管疾病的風險。

●抗氧化與抗發炎：來自真菌類與海藻的多醣體能有效清除自由基，減少細胞氧化損傷，有助於預防心血管疾病與癌症。

◎以下食物可補充多醣體

●全穀類：燕麥、大麥等全穀食物富含水溶性纖維。

●豆類：如黑豆、黃豆，兼具膳食纖維與優質蛋白質。

●水果與蔬菜：富含膳食纖維的新鮮蔬果，如地瓜、蘋果、胡蘿蔔等。

●菇類與海藻：靈芝、香菇、海帶、紫菜等，含有豐富的生物活性多醣體。

多醣體是維持健康的重要營養素，透過均衡飲食適量攝取，可幫助我們增強免疫力、保護腸道健康，進而降低慢性病的風險。建議民眾在日常飲食中融入這些天然食物，讓「隱形健康英雄」持續守護我們的身體。

（作者為台南市立醫院營養師）

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