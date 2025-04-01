規律運動又養生 跑馬拉松昏倒2次竟是心肌梗塞

▲薛朝文醫師表示，心肌梗塞的發生已有年輕化的趨勢。（記者廖雪茹攝）

記者廖雪茹／新竹報導

1名32歲男子平時除了跑步，還會進行重訓等運動，並且每年健檢，吃保健食品養生，不料日前參加馬拉松比賽時，卻突然暈倒了2次，到醫護站休息後，仍然感到胸悶和呼吸喘，因此緊急送急診；經心電圖檢查，醫師判斷為急性心肌梗塞，立即執行心導管手術，在搶通血管後放置1支支架，手術約1個小時，患者恢復狀況良好，術後第3天就出院。

進行心導管手術 放置支架

中國醫藥大學新竹附設醫院心臟內科醫師薛朝文表示，若血管本身就有病變，可能像不定時炸彈一樣突然惡化，急性惡化的血管阻塞導致心肌梗塞，威脅到生命安全。這名個案剛好發生在跑步時，運動時，會讓阻塞的血管血流量比平常更少，胸悶、胸痛等症狀會更明顯。典型心絞痛就是在運動或是情緒激動時會變嚴重，休息時會緩解。

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不過，運動對於心血管的健康有益處，能讓心絞痛更早被發現，仍然建議每週至少5天、每天至少30分鐘的次中等強度運動。

薛朝文表示，急性心肌梗塞是血管突然完全堵塞，只靠藥物不一定能恢復血流，須由專科醫師判斷是否進行心導管手術。現今的心導管技術已經十分純熟，大部分的病患都能在清醒的狀態下完成，微創的技術使傷口如同針孔一般。

薛朝文強調，常規的健康檢查不一定能發現血管阻塞，因為這類問題通常需要更進一步的檢查，如電腦斷層血管攝影或運動心電圖，尤其高風險族群，要更加留意胸悶、胸痛等症狀，並考慮進一步就醫檢測，即使是年輕人，也不該忽視心血管健康，避免發生憾事。

▲影像檢查顯示，患者急性心肌梗塞，立即執行心導管手術（左圖），在搶通血管後，放置1支支架（右圖）。（中醫大新竹附醫提供）

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