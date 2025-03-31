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男業務腳趾關節紅腫痛 典型痛風上身

2025/03/31 05:30
男業務腳趾關節紅腫痛 典型痛風上身

▲痛風嚴重時可能形成痛風石、關節紅腫疼痛。（照片提供／石荐元）

文／石荐元

38歲的蔡先生（化名）是業務員，為了增加業績，下班後常和客戶應酬，最近出現腳趾的關節紅腫疼痛，皮鞋都穿不下，他只好穿著拖鞋就醫。一看就知道這是痛風發作的典型症狀，因此建議蔡先生應酬時，飲食要節制，也要多喝水，否則痛風反覆發作，不但自己受苦，嚴重還會影響腎臟功能。

痛風是一種由尿酸沉積所引起的關節炎，嚴重時，可能導致痛風石的形成。

長期輕忽可能影響腎功能

痛風的發作常讓患者苦不堪言，尤其是急性痛風發作時，可能會出現關節劇烈疼痛、紅腫的情況，特別是大腳趾關節，恐導致無法行走。這種疼痛往往在發作後的2天內達到高峰，然後逐漸緩解。如果長期沒有妥善控制，痛風不僅會反覆發作，還可能導致痛風石的形成，甚至影響腎臟功能，引發尿路結石或慢性腎臟病。

痛風的發作通常與尿酸代謝異常有關。最主要的原因是尿酸排泄減少，或是體內尿酸生成增加。而某些生活習慣或飲食內容，像是攝取過量的高普林食物，例如海鮮、紅肉及大量飲用啤酒或含糖飲料，都可能增加痛風發作風險。此外，水分攝取不足、使用特定藥物如利尿劑等，也可能是誘發因素。

痛風的進一步檢查包括驗血檢查尿酸濃度。值得注意的是，在痛風急性發作期間，尿酸數值可能會假性正常或偏低，需要特別留意。

此外，透過關節液檢查可直接觀察是否有尿酸鹽結晶的存在，而影像檢查，如超音波或雙能量電腦斷層掃描，也能幫助檢視痛風石或關節的長期損害。

避免高普林飲食 多喝水

痛風急性發作時，患者需要適當使用止痛藥物來緩解疼痛，除了藥物治療外，日常生活型態調整亦相當關鍵。建議避免高普林飲食，減少攝取紅肉、海鮮及含糖飲料，多補充水分，以促進尿酸排泄。同時，規律運動與體重控制也有助於降低痛風發作風險。

（作者為彰化秀傳紀念醫院免疫風濕科醫師）

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