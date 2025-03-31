產婦大量落髮 中醫調理不心慌

▲圖1：針灸治療穴位。（照片提供／顧綵甄、姜智釗）

文／顧綵甄、姜智釗

▲圖2：中醫藥膳。 （照片提供／顧綵甄、姜智釗）

35歲的翁媽咪因為第一胎產後的大量落髮而擔心不已。原來她在離開產後護理之家後，夜晚哺餵母乳而睡眠不足，情緒有點波動，心力交瘁，連頭髮都有些稀疏。

大約2成的婦女在產後第2個月經歷產後落髮的困擾。產後落髮屬於休止期的脫髮，大多集中在前額的髮際線，主要是因為生產前後的荷爾蒙變化而出現。另外，哺育母乳相關的營養消耗、睡眠缺乏或身心壓力，以及因身材管理而飲食失衡，或是減重速度太快，都可能讓產後落髮變得嚴重。雖然中醫沒有單一對應於產後落髮的病名，但通常將其歸類在「髮落」或「髮墮」等範疇探討。

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針灸、藥膳修復氣血

根據翁媽咪的四診合參結果，陸續開立以加味逍遙散、酸棗仁湯、清心蓮子飲和養心湯為主的加減處方，用來疏肝寧心、補氣養血，不僅能夠緩和情緒、改善疲倦、穩定睡眠，還能減少落髮。此外，讓翁媽咪接受頭部的本神穴、神庭穴、鎮靜穴，手部的靈骨穴、大白穴，以及腿部的腎關穴、足三里穴、三陰交穴的針灸治療（圖1），同時搭配腹部的黃土艾炭丹田灸，溫通裨益氣血，舒緩情緒壓力，有助毛髮健康。

除了中醫治療，翁媽咪重新調整自己生活，由家人協助分擔照顧孩子，讓她擁有充足的休息與睡眠，重新開始瑜伽和重訓課程，注重飲食熱量足夠和營養均衡，也適度服用含有何首烏、陳皮、黃精、黃耆、茯苓、枸杞、甘草和紅棗的藥膳（圖2），加強修復氣血和滋養毛髮效果。

透過中醫用藥、針灸和藥膳等多管齊下，翁媽咪不但落髮逐漸改善，氣色和體力也明顯變好。

（作者皆為桃園市蘆竹區大竹風澤中醫診所醫師）

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