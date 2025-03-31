52歲婦椎間盤磨損滑脫 導航手術重建行動力

▲婦人腰痛難站立；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／黃裕涵、賴佳汶）

文／黃裕涵、賴佳汶

▲椎間盤疾病已成為國人就醫主要原因之一。 （照片提供／黃裕涵、賴佳汶）

52歲曾女士退休後，喜愛在公園和市場散步，享受與鄰居的輕鬆對話。然而，最近2個月來，她早上醒來時，頻頻感到腰部隱隱作痛，偶爾雙腿也會麻痺。

晨起劇痛只能跪地爬行

她最初以為這只是年紀增長的自然現象，因此選擇復健，希望能改善狀況，但疼痛並未減輕，且有時需要依賴止痛劑才能緩解症狀。直到有一天早上，她驚覺站直時，劇痛難忍，甚至只能跪在地上爬行，經就醫診斷後，發現她的第4、第5腰椎的椎間盤不只突出，還出現嚴重滑脫。

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椎間盤是位於脊椎骨之間的軟組織，具有緩衝作用，負責支撐脊椎的穩定性。隨著年齡的增長，椎間盤的水分含量逐漸減少，導致其彈性下降，就是所謂的椎間盤退化。

曾女士的疼痛和麻痺感並非單一症狀，而是因為椎間盤及椎體受損引起的神經壓迫，這些症狀可能會導致下肢無力或麻木，並影響日常生活品質。輕度至中度的椎間盤病變，可以利用物理治療或藥物治療來減輕炎症和疼痛，但對於症狀嚴重且保守治療無效的患者，手術可能成為必要選擇。曾女士因為延誤就醫，導致第4椎體嚴重磨損至只剩下一半。

醫療團隊先為她施行壓迫神經的減壓手術。隨後，為了增強椎體的硬度，並重建脊椎的穩定性，醫師使用人工椎體及骨水泥。在手術過程中，團隊採用導航系統進行精確定位，並選擇微創技術，以減少對周圍組織的影響，讓她在傷口小的情況下，術後隔天即可開始下床活動。

術後隔天即可下床活動

曾女士原本以為手術後會需要長時間臥床，甚至擔心可能再也無法行走。然而，手術隔天，不僅原先的疼痛感消失，並能夠下床走動。

根據2023年健保署資料，椎間盤疾病已成為國人就醫主要原因之一，患者逐年增加。導致椎間盤退化的因素有缺乏運動、肥胖、長時間靜坐及不良姿勢。為了預防這些問題，建立健康的生活方式至關重要，包括：維持適當體重、保持良好姿勢、定期休息與伸展，以及增強腹肌、背肌與骨盆底肌肉，以提升腰部穩定性。

此外，早期診斷和適當治療更能提升生活品質。

（作者分別為佑民醫院脊椎外科主任黃裕涵、個管師賴佳汶）

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