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肛門膿瘍羞就醫 手術引流腫痛不再

2025/03/30 05:30
肛門膿瘍羞就醫 手術引流腫痛不再

▲肛門腫痛如延誤就醫，可能導致膿瘍惡化，加深手術難度；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／王志堂

65歲劉先生罹糖尿病，日前因肛門腫痛就醫，在診間坐立難安，走路步伐也不太自在，他表示，自己1週前出現肛門腫痛感導致解尿困難，疼痛3-4天後，開始全身不舒服，也燒到39度。

肛門檢查發現，他的肛門周圍除了紅腫還化膿！緊急在診間局部麻醉，並將膿瘍切開引流，100毫升的膿液引流出來後消腫，疼痛也改善了。劉先生很疑惑，平白無故怎麼會突然肛門化膿？

人體肛門口上方約1.5公分處的「齒狀線」，分布肛門腺體，負責分泌黏液，以潤滑肛門，腺體的出口稱為隱窩，輕微的肛門腺體感染稱為隱窩發炎，若是感染又剛好身體免疫力差，便容易使症狀惡化，持續惡化就會沿著腺體往深層蔓延。倘感染向下往肛門口方向，就成肛門膿瘍。

肛門膿瘍初期會紅腫痛，若置之不理則可能逐漸惡化擴大，直到膿瘍破裂消腫；但也有可能向上往骨盆方向感染，造成骨盆腔炎。除了肛門的腺體感染外，肛門裂傷後的傷口也會導致肛門膿瘍，若本身罹患特殊疾病，如腸道發炎性疾病（克隆氏症和潰瘍性大腸炎）、糖尿病或長期使用類固醇等，也較為容易引起肛門膿瘍。

膿瘍的處置很簡單，只要將膿瘍引流出來即可。要是能在疾病初期就醫，盡快將膿瘍引流出來，可以減少肛門周圍組織被感染的範圍，引流後復原也會比較快。

肛門腫痛是難言之隱，但千萬別羞於就醫！痔瘡血栓、肛裂或是腸道感染也都會引起肛門疼痛，民眾如果感到肛門不適且逐漸惡化，應盡快至外科就醫檢查。一旦有肛門膿瘍，切開引流即可阻斷感染、避免持續擴大，一旦惡化則可能形成瘻管，只能接受瘻管切開或切除手術。

（作者為衛福部樂生醫院一般外科主任）

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