預立醫療照護諮商 安寧療護 圓滿人生

▲建議長者平時就應與醫師和家人討論醫療意向，以成就圓滿人生。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／蔡佩渝

82歲的楊老先生在門診經常說：「若之後病重，不希望躺在床上，靠著管路活著。」但是老先生卻沒有和家人透露這些想法，也沒有寫下來。近2年，楊老先生的體力與認知功能逐漸衰退，還因反覆肺炎而住院。最近1次住院，因經常嗆食而被放置了鼻胃管。出院後，老先生仍依靠鼻胃管灌食維持生命，被迫接受了他原先所不喜歡的醫療照護方式。

安寧療護 可拒絕侵入性維生治療

臨床上，像楊老先生這樣的例子不在少數。根據一項調查顯示，大於70%的80歲以上住院老人希望獲得舒適照顧，而非延長生命，卻有63%在臨終前接受過至少1種侵入性維生治療。

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我們鼓勵長者平時就與醫師及家人討論醫療期望，例如：病重時希望延長生命，或以症狀緩解為主？表達對延長生命之醫療措施（例如：氣切、心肺復甦術等）及人工營養管路（如：鼻胃管）的態度？長者也應該讓家人清楚自己無法接受的生活方式，並討論未來的照顧安排，例如：希望在哪裡度過餘生、由誰照顧等。因為長期照護涉及人力與財務資源，若事先協調可避免衝突。建議長者可透過「預立醫療照護諮商」門診，簽署具法律效力的「預立醫療決定」，保障自己的醫療意願。

自民國111年6月1日起，健保署已將「末期衰弱老人」納入安寧療護照顧對象。可使用「支持性及緩和醫療指標工具（SPICT）」來辨識長者的健康狀態變差、症狀負擔大、照顧需求增加，例如：半年內2次以上非預期住院、大部分時間臥床或坐輪椅、持續體重下降等，若又有以下任何一項：吞嚥困難、無法自行進食或穿衣、大小便失禁、無法口語溝通、骨折或頻繁跌倒、反覆感染等狀況，通常代表年內死亡率高，建議安寧療護。

我們努力維持健康，追求高品質的生活，也該思考如何在生命終點時減少折騰，讓最親近的家人理解自己的醫療意向，才能成就圓滿人生。

（作者為彰化基督教醫院家庭醫學科醫師）

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