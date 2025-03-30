自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

預立醫療照護諮商 安寧療護 圓滿人生

2025/03/30 05:30
預立醫療照護諮商 安寧療護 圓滿人生

▲建議長者平時就應與醫師和家人討論醫療意向，以成就圓滿人生。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／蔡佩渝

82歲的楊老先生在門診經常說：「若之後病重，不希望躺在床上，靠著管路活著。」但是老先生卻沒有和家人透露這些想法，也沒有寫下來。近2年，楊老先生的體力與認知功能逐漸衰退，還因反覆肺炎而住院。最近1次住院，因經常嗆食而被放置了鼻胃管。出院後，老先生仍依靠鼻胃管灌食維持生命，被迫接受了他原先所不喜歡的醫療照護方式。

安寧療護 可拒絕侵入性維生治療

臨床上，像楊老先生這樣的例子不在少數。根據一項調查顯示，大於70%的80歲以上住院老人希望獲得舒適照顧，而非延長生命，卻有63%在臨終前接受過至少1種侵入性維生治療。

我們鼓勵長者平時就與醫師及家人討論醫療期望，例如：病重時希望延長生命，或以症狀緩解為主？表達對延長生命之醫療措施（例如：氣切、心肺復甦術等）及人工營養管路（如：鼻胃管）的態度？長者也應該讓家人清楚自己無法接受的生活方式，並討論未來的照顧安排，例如：希望在哪裡度過餘生、由誰照顧等。因為長期照護涉及人力與財務資源，若事先協調可避免衝突。建議長者可透過「預立醫療照護諮商」門診，簽署具法律效力的「預立醫療決定」，保障自己的醫療意願。

自民國111年6月1日起，健保署已將「末期衰弱老人」納入安寧療護照顧對象。可使用「支持性及緩和醫療指標工具（SPICT）」來辨識長者的健康狀態變差、症狀負擔大、照顧需求增加，例如：半年內2次以上非預期住院、大部分時間臥床或坐輪椅、持續體重下降等，若又有以下任何一項：吞嚥困難、無法自行進食或穿衣、大小便失禁、無法口語溝通、骨折或頻繁跌倒、反覆感染等狀況，通常代表年內死亡率高，建議安寧療護。

我們努力維持健康，追求高品質的生活，也該思考如何在生命終點時減少折騰，讓最親近的家人理解自己的醫療意向，才能成就圓滿人生。

（作者為彰化基督教醫院家庭醫學科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中