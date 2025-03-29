籃球員膝傷 軟骨再生手術助改善

▲輔醫院長黃瑞仁（左3）、林姓女大生（左4）、20歲美籍中鋒韓得勝（右3）及江清泉主任（右2）昨天出席記者會。（記者董冠怡攝）

記者董冠怡／新北報導

籃球是激烈運動，下肢受傷機率較高。22歲林姓女大生為系隊球員，某次友誼賽後突然不太能正常行走，就診查出剝離性骨軟骨炎；20歲美籍中鋒韓得勝因右膝前十字韌帶撕裂就診，發現軟骨損傷；29歲職業籃球員陳昱瑞則因傷長期伴隨膝蓋疼痛，3人皆自費接受軟骨再生手術，重返賽場。

植入自身軟骨組織 修復病變

輔大醫院骨關節暨醫療器材副院長暨骨科主任江清泉表示，膝關節軟骨損傷常見原因包括：關節老化、過度使用或姿勢不當致運動傷害、外傷等，10歲至20歲年輕人可能會突然出現骨軟骨剝離；傳統治療方式手術過程繁瑣、傷口大、恢復期長。

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江清泉解釋，軟骨再生微創手術利用兩相軟硬骨植入物，由患者自身健康的軟骨組織提取，不需經過組織培養，特殊處理後，通過關節鏡操作植入受損部位，促進軟骨再生、修復膝關節骨軟骨病變，過程較為簡便、傷口較小及縮短住院時間。

林姓女大生說，高中開始出現膝蓋疼痛，大學時更加頻繁，有天發現痛到不能走路，經與醫師討論評估後，選擇自費治療，過了1年已可正常運動。

韓得勝2022年參加邀請賽時扭傷，右膝前十字韌帶撕裂，意外發現軟骨損傷，重建前十字韌帶之外，透過軟骨再生，隔年再度登上籃球舞台。

陳昱瑞過去曾嘗試各式注射治療，但仍無法解決反覆發生的膝蓋疼痛，原本擔心軟骨生長效果可能不如預期，看到復健狀況順利，連帶增加信心。

輔大醫院強調，術前需要接受詳細檢查，確定損傷部位和範圍，設計適宜的手術方案；術後配合康復治療，幫助關節功能恢復。

▲22歲林姓女大生手指手術位置。（記者董冠怡攝）

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