腰椎手術常見併發症 預防有道

▲腰椎手術主要是移除壓迫神經的周圍結構，安全性相對較高；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王浩洸

許多中、老年人因腰椎疾病而需要接受腰椎手術治療。然而，一聽到「脊椎手術」，便直覺擔心會導致癱瘓，因而拒絕手術。事實上，腰椎手術（除了脊椎腫瘤手術外）主要是針對壓迫神經的問題進行治療，手術的目的是移除壓迫神經的周圍結構，而非直接作用於神經本身。因此，這類手術的安全性相對較高。

只是任何手術都可能存在一定的併發症。以下將介紹腰椎手術可能出現的併發症及其影響。

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術前控制健康狀況 術後遵從康復計畫

◎手術中併發症（術中風險）

●硬脊膜撕裂及神經根損傷：可能導致腿部無力、麻木或慢性疼痛。

●血管損傷：引發嚴重大出血，危及生命。

●植入物放置不良：若螺釘或支架放置不良壓迫神經。

◎術後早期併發症（術後數週內）

●傷口感染：可能導致傷口紅腫、滲液，需要抗生素治療或清創手術。

●血腫形成：術後出血引發神經功能障礙。

●深靜脈血栓和肺栓塞：術後活動減少，可能導致血栓形成，危及生命。

●尿滯留或腸道功能障礙：可能造成短暫的排尿或排便困難。

◎術後遠期併發症（術後數週至數年）

●術後疼痛綜合症：即使手術成功，仍然可能有持續或復發的腰痛、腿痛，甚至影響生活品質。

●鄰近節段疾病：手術部位的上下節段加速退化，造成新的腰椎問題。

●螺釘鬆動或斷裂：內固定物（如螺釘），可能因長時間磨損而鬆脫、斷裂，影響穩定性。

●慢性神經痛：術後瘢痕組織可能壓迫神經，導致持續性神經痛、麻木或灼燒感。

因此選擇經驗豐富的脊椎外科醫師可有效降低手術風險。

術前要控制健康狀況如穩定糖尿病、戒菸、控制體重，以減少傷口感染及併發症風險。

術後遵從康復計畫，避免過早劇烈活動，遵從醫師指導進行物理治療，幫助恢復。

（作者為義守大學教授、義大醫院外科部部長）

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