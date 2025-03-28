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農作削指見骨 「埋指養指」救回5根靈活手指

2025/03/28 05:30
農作削指見骨 「埋指養指」救回5根靈活手指

▲魏清山手掌的「埋指養指」處，僅留下些微痕跡，且透過復健，順利恢復手部功能。（記者湯世名攝）

記者湯世名／彰化報導

農作削指見骨 「埋指養指」救回5根靈活手指

▲為保全魏清山的指外觀，陳志鎧採局部皮瓣重建方式，將魏的指頭植入手掌組織的肥厚處，「埋指養指」。 （彰基提供）

已退休的國中校長魏清山日前在山上進行休閒農作時，不慎被器具削去中指指腹，傷口深達骨頭，彰化基督教醫院骨科部醫師陳志鎧為他施行「埋指養指」手術，將手指埋入掌腹提供血流，再於21天後進行移植，成功保住中指。而2人在閒聊時，陳志鎧才發現，魏清山竟是他國中時期的校長，直呼有緣！

農作削指見骨 「埋指養指」救回5根靈活手指

▲退休校長魏清山（右）感謝學生陳志鎧醫師（左）的「回春妙手」讓他的「妙手回春」。（記者湯世名攝）

局部皮瓣重建 斷指埋入手掌「養21天」

現年60多歲的魏清山日前到彰基求診，負責治療的骨科部醫師陳志鎧為他進行局部皮瓣重建（埋指養指），先將患者的截斷手指埋入掌腹，以提供足夠的血液循環與養分。經過21天的生長期後，成功將其移出，並進行皮瓣移植與修復。再經過14天的傷口護理與復原，手指逐步恢復，患者的手部功能也未受明顯影響，能夠正常執行日常活動。

陳志鎧指出，針對此類手指截斷傷勢，通常有幾種處理方式，首先是直接截短指骨，復原期較短，2週內可拆線，適合需快速恢復工作者；其次是顯微再植手術，能最大程度恢復手指外觀與部分功能，但復原時間較長；再來是局部皮瓣重建（埋指養指），利用鄰近組織進行修復，例如相鄰手指、掌腹皮瓣，甚至可將手指埋入腹部皮下提供血流，使其存活後再行分離移植。

魏清山因為已經進入退休生活，可以允許比較長的重建恢復時間，所以選擇了局部皮瓣重建「埋指養指」。

2人在手術過程中閒聊，竟發現魏清山還是陳志鎧在就讀國中時的校長；陳志鎧不僅挽救了患者的手指，更是一場醫者對恩師的回饋，也讓師生情誼在手術台上再續前緣。魏清山表示：「他們的回春妙手，讓我的『妙手』得以回春！」

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