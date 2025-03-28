自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

吃保健品盼增免疫力 乾癬反而惡化

2025/03/28 05:30
吃保健品盼增免疫力 乾癬反而惡化

▲黃毓惠醫師（左）與陳冠伃醫師（右）合寫《當皮膚起內鬨：解開皮膚免疫疾病奧秘》一書，提供皮膚疾病正確知識。（記者林惠琴攝）

記者林惠琴／台北報導

吃保健品盼增免疫力 乾癬反而惡化

▲乾癬等自體免疫疾病患者服用強化免疫力的保健品，恐讓病況更惡化；示意圖。（照片來源：shutterstock）

1名30多歲男性小腿出現乾癬病灶後，家人以為免疫力不足，為他大補靈芝，結果1、2個月後，乾癬面積不減，反而擴散全身；另1名50多歲也是罹患乾癬的男性，按醫囑用藥3個月，病況卻未見改善，原來與他天天食用牛樟芝有關。醫師提醒，許多皮膚疾病與免疫功能失調有關，若再吃補強化免疫力，恐讓病況更惡化。

長庚醫院皮膚部主治醫師黃毓惠表示，免疫功能失調為「不應該反應卻反應」，也就是免疫功能太強，但不是好的強，而是失調的強，明明沒有病毒、細菌感染，免疫系統卻異常活躍地去攻擊自己的皮膚造成致病。

免疫失調 進補反加重發炎

黃毓惠指出，常見皮膚免疫疾病以異位性皮膚炎全台約100萬至200萬人最多；蕁麻疹也是許多人或多或少都曾經長過，有些人是急性發作，一輩子1、2次，但也有慢性患者；乾癬（牛皮癬）則是粗估6萬至8萬名病友；還有圓禿（鬼剃頭），棘手之處在於部分病人可能僅小學、幼稚園，頭髮掉光光，連眉毛、睫毛都不見。

針對這些疾病，黃毓惠指出，很多人可能以為只是1個皮膚的表現，卻不知道是免疫功能失調。臨床上更常碰到病人以為免疫力不足而東補西補，大吃人參、靈芝、冬蟲夏草等補品，結果適得其反，病況變更糟。

多運動 讓免疫功能恢復正常

黃毓惠指出，這種病人看到「強化免疫功能」的產品就要快跑，真正需要的是「調節免疫功能」，也就是讓免疫功能恢復正常而非更強，可以多運動，或喝綠茶、吃薑黃之類的食物可能都有助益。

黃毓惠與同為長庚醫院皮膚部主治醫師的陳冠伃一起合寫《當皮膚起內鬨：解開皮膚免疫疾病奧秘》一書，以系統化方式剖析臨床上最常見的10種皮膚免疫疾病，包括異位性皮膚炎、蕁麻疹、乾癬、過敏型接觸性皮膚炎、圓禿、白斑、天疱瘡與類天疱瘡、紅斑性狼瘡、皮肌炎及嚴重型皮膚藥物不良反應；從疾病概述、臨床表現、診斷方式、免疫機制、誘發因子與治療策略等面向進行介紹，希望幫助患者擺脫錯誤迷思。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中