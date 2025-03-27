致死率高達6成 清明掃墓小心恙蟲叮咬

▲疾管署呼籲民眾，可在衣物及皮膚裸露部位使用含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

清明連假將至，小心蟲蟲大軍伺機而動！衛福部疾管署昨公布，今年全台已累計有9例恙蟲病，個案感染地以花東最多，提醒民眾野外掃墓或出遊要落實個人防護，否則恙蟲叮咬未經妥適治療，致死率可高達6成。

疾管署提醒要落實個人防護

我國全年皆有恙蟲病病例，歷年資料顯示通報數自4至5月開始上升，6至7月達高峰，東部及離島感染病例數較多。

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疾管署副署長曾淑慧表示，今年已累計有9例恙蟲病，個案感染地為花蓮、台東各3例，高雄、台中各1例，以及1例足跡難以確定感染縣市。今年病例數略低於2021年至2024年同期的介於16至30例。

恙蟲病是由帶有立克次體的恙蟎叮咬而傳染。恙蟎會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上，宿主遭肉眼幾乎看不見、具傳染性的恙蟎幼蟲叮咬，並經由其唾液感染立克次體，但不會直接由人傳染人。

臨床症狀包含高燒、頭痛、背痛、惡寒、盜汗、淋巴結腫大，且恙蟎叮咬處出現無痛性的焦痂，1週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，有時會併發肺炎或肝功能異常。在沒有經過適當治療的病患中，死亡率可高達6成。

曾淑慧提醒，民眾前往掃墓祭祖或從事踏青等戶外活動時，如有接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施，包括穿著淺色長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內，並在衣物及皮膚裸露部位使用含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑。

曾淑慧指出，離開草叢環境後，應儘速沐浴、更換全部衣物，並檢查全身是否有蚊蟲附著或叮咬痕跡，若有疑似感染或症狀要快點就醫。

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