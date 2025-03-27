2公分魚刺卡食道 內視鏡小工具助攻取出

▲蔡志奇醫師提醒，吃魚時務必細嚼慢嚥，如果懷疑魚刺卡住，應儘速就醫。（北榮新竹分院提供）

記者廖雪茹／新竹報導

▲圖3：瘜肉切除環成功套住整根魚刺並取出。（北榮新竹分院提供）

67歲婦人吃魚時覺得有根刺卡在左邊喉嚨，連吞口水都很痛，焦急地前往耳鼻喉科就診，但檢查沒看到魚刺，因此被轉到醫院腸胃科。因婦人清楚地指出疼痛點在左側脖子，醫師高度懷疑魚刺卡在上食道括約肌的狹窄處，馬上安排胃鏡檢查，並運用內視鏡和小工具，成功取出2公分長的魚刺（圖1）。

▲圖2：胃鏡前端裝上透明套（透明帽）。（北榮新竹分院提供）

台北榮總新竹分院內視鏡室主任蔡志奇表示，在腸胃科，經常遇到異物卡在喉嚨或食道的案例。通常，患者的症狀可以分為種情況，1.感覺喉嚨怪怪的、卡卡的，但吞口水不會特別痛，也沒有明顯痛點，可能是魚刺曾經卡住，但已經滑入胃裡，目前的不適感來自局部受傷或發炎；2.有明確的痛點，甚至痛到連口水都吞不下去，可能代表魚刺仍然卡在食道內，需要進一步處理！

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▲圖1：蔡志奇醫師運用內視鏡和小工具，成功取出2公分長的魚刺。 （北榮新竹分院提供）

因婦人清楚地指出疼痛點在左側脖子，高度懷疑魚刺卡在上食道括約肌的狹窄處，因此馬上安排胃鏡檢查。在胃鏡前端裝上透明套（透明帽）（圖2），這個小工具可以幫助內視鏡在彎曲或狹窄的區域維持適當距離，讓檢查更順利。果然，胃鏡檢查發現一根約2公分長的魚刺，卡在左側食道上方。

前端透明套應用廣 檢查治療幫大忙

醫護團隊先用夾子嘗試夾住魚刺，但魚刺竟然斷裂，無法1次取出；接著，改用瘜肉切除環，成功將整根魚刺套住並取出（圖3）。魚刺順利取出後，病患的疼痛感立即消失。

蔡志奇指出，其實內視鏡前端的透明套不只用來取異物，還能廣泛應用在內視鏡黏膜切除術、內視鏡黏膜下剝離術、急性消化道出血的止血輔助，幫助尋找出血點，提高檢查精準度。一個小小的工具，卻能在許多內視鏡檢查與治療中發揮大大幫助。

蔡志奇提醒，吃魚時務必細嚼慢嚥，如果懷疑魚刺卡住，避免用吞飯、喝醋等土方法，以免讓魚刺卡得更深，應儘速就醫！

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