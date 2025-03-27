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乾燥症唾液分泌少 「口角念珠菌感染」風險高

2025/03/27 05:30
乾燥症唾液分泌少 「口角念珠菌感染」風險高

▲口乾症患者可以多喝水、或口含不含糖的喉糖含片促進唾液分泌，以防範念珠菌感染；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王綺嫻

乾燥症唾液分泌少 「口角念珠菌感染」風險高

▲圖2：治療過後，紅疹消失，皮膚恢復正常。（照片提供／王綺嫻）

王小姐本身是乾燥症（Sicca syndrome，Sjogren’s syndrome）患者，口腔唾液分泌較少，嘴唇也常覺得乾燥。平常使用凡士林保養唇部。

乾燥症唾液分泌少 「口角念珠菌感染」風險高

▲圖1：嘴角有紅色斑塊，中央破皮及邊緣散佈細小白色膿疱。（照片提供／王綺嫻）

1個月前她的雙側嘴角附近出現脫皮情形，合併刺癢感覺，張嘴較大的時候有刺痛感。

她塗抹用於治療口角炎的藥膏，一開始稍微改善，但後來病灶擴大，上面還出現白色小膿疱（圖1）。影響外觀及生活品質，於是前來醫院掛號求診。

檢查發現，雙側嘴角都有紅色斑塊，斑塊中央有微細破皮，斑塊邊緣散佈細小白色膿疱，經診斷為念珠菌感染。

念珠菌（Candida）在人類口腔中屬於正常菌叢。根據統計，30-55％的健康成人口中有念珠菌。

念珠菌感染中最常見的致病菌為白色念珠菌（Candida albicans），白色念珠菌對黏膜的吸附力強且致病性較高。

當人體的抵抗力降低或口腔環境適合念珠菌生長，就會導致口腔黏膜、唇部或是口角部分念珠菌感染。

唾液對於口腔非常重要。唾液有潤滑效果，有助於說話發聲、咀嚼及吞嚥食物。唾液中的免疫球蛋白A（IgA）也能維持口腔菌群平衡。

高風險族群 應定期檢查口腔黏膜及唇周皮膚

乾燥症患者唾液分泌量降低，有較高風險產生口腔黏膜及周圍皮膚念珠菌感染。

念珠菌感染的治療為口服或外用抗黴菌藥物。王小姐接受治療後，口角皮膚恢復正常（圖2），刺痛等不適感也跟著消除。

口乾症（xerostomia）、老年人、糖尿病患者、免疫力低下病患、吸菸者以及配戴假牙的人較易產生念珠菌感染，應定期檢查口腔黏膜及唇周皮膚。

可多喝水促進唾液分泌 抑制念珠菌生長環境

高風險患者常反覆發生感染，可提高患者免疫力及創造抑制念珠菌生長的環境。例如：糖尿病患者應嚴格控制血糖、減少精緻澱粉的攝取及適度運動；口乾症患者可以多喝水、或口含不含糖的喉糖含片促進唾液分泌；配戴假牙者應注意口腔衛生、規律清潔假牙、確認假牙的舒適度，以及假牙和牙齦的密合度。

口腔黏膜及口周皮膚若有異狀，應至皮膚專科醫師處就醫，盡早接受正確療。

（作者為恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任）

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