胸部X光檢查未更衣 假影造成誤診

▲未依指示更衣，造成胸部X光上出現水鑽假影，易導致誤判肺部病變的可能。（照片提供／潘郁婷）

文／潘郁婷

一名兒童在進行胸部X光檢查時，因父母擔心孩子感到寒冷，未依醫事放射師指示更換病人服。結果，影像上出現大量亮片狀假影，可能被誤判為肺部腫瘤、結節或肺結核等病變。為獲得準確診斷，醫事放射師不得不重新拍攝影像，這不僅浪費了時間，還增加了病人的輻射暴露風險。

在現代醫療中，放射線診斷影像檢查已成為診斷疾病的重要工具。然而，影像品質的高低，會直接影響診斷結果的準確性。因此，家長應遵從醫事放射師指示，以避免兒童胸部X光影像品質受到影響。

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重新拍攝 增輻射暴露風險

◎接受放射線診斷影像檢查需要更衣的主要原因

●避免衣物干擾影像品質。

●提升診斷準確性。

●保護病人隱私和增加病人舒適感。

●提高醫事放射師檢查的效率。

●減少病人間交叉感染的風險。

●減少2次輻射暴露的機率。

胸部X光檢查時，若不更衣，可能會導致影像受阻、輻射暴露增加，甚至影響診斷的準確性。

希望病人在接受X光檢查時，能夠理解並配合這一重要步驟，從而使診斷結果更加精確，早日得到合適的治療。

（作者為基隆長庚醫院放射診斷科醫事放射師）

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