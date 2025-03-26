自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

胸部X光檢查未更衣 假影造成誤診

2025/03/26 05:30

▲未依指示更衣，造成胸部X光上出現水鑽假影，易導致誤判肺部病變的可能。（照片提供／潘郁婷）

▲未依指示更衣，造成胸部X光上出現水鑽假影，易導致誤判肺部病變的可能。（照片提供／潘郁婷）

文／潘郁婷

一名兒童在進行胸部X光檢查時，因父母擔心孩子感到寒冷，未依醫事放射師指示更換病人服。結果，影像上出現大量亮片狀假影，可能被誤判為肺部腫瘤、結節或肺結核等病變。為獲得準確診斷，醫事放射師不得不重新拍攝影像，這不僅浪費了時間，還增加了病人的輻射暴露風險。

在現代醫療中，放射線診斷影像檢查已成為診斷疾病的重要工具。然而，影像品質的高低，會直接影響診斷結果的準確性。因此，家長應遵從醫事放射師指示，以避免兒童胸部X光影像品質受到影響。

重新拍攝 增輻射暴露風險

◎接受放射線診斷影像檢查需要更衣的主要原因

●避免衣物干擾影像品質。

●提升診斷準確性。

●保護病人隱私和增加病人舒適感。

●提高醫事放射師檢查的效率。

●減少病人間交叉感染的風險。

●減少2次輻射暴露的機率。

胸部X光檢查時，若不更衣，可能會導致影像受阻、輻射暴露增加，甚至影響診斷的準確性。

希望病人在接受X光檢查時，能夠理解並配合這一重要步驟，從而使診斷結果更加精確，早日得到合適的治療。

（作者為基隆長庚醫院放射診斷科醫事放射師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中